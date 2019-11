02.11.2019

Ein freundlicher Herbstmonat

Der Oktober brachte zwar goldene Tage, doch weniger Sonnenstunden als im Schnitt

Von Werner Neudeck

Nach einem etwas missglückten Start in den ersten zehn Tagen entwickelte sich der Oktober zu einem überaus freundlichen Herbstmonat, der nur etwas zu wenig Sonnenschein aufwies.

Der zunächst angenehm warme Monatserste überraschte am 3. mit einem Temperatursturz auf nur noch 12 Grad bei einem Tagesschnitt von 7,7 Grad. Diese für Anfang Oktober deutlich zu kühle Witterung setzte sich bei täglichen Regenfällen bis zum 10. Oktober fort. Der Umschwung begann am 11.Oktober, als sich nach Nebelauflösung die Sonne erstmals im Monat ganztägig blicken ließ, der Oktober wurde doch noch „golden“. Diese fast spätsommerliche Wetterlage erreichte am 13. Oktober mit über 23Grad ihren Höhepunkt und hielt bis zum 14. an.

Doch auch danach blieb, bei für die Jahreszeit immer noch hohen Werten, das schöne Wetter bis zum 18. Oktober erhalten. Nach einer kühleren Phase von zwei Tagen erreichte das Thermometer am 22. des Monats erneut angenehme 18 Grad. Dauernebel am 23. Oktober zeigte bei nur noch 13 Grad, dass das Leben an einem Fluss auch Nachteile mit sich bringen kann. Doch schon tags darauf konnten sonnige Herbsttage genossen werden, auch wenn sie immer wieder durch vormittäglichen Nebel getrübt waren. Den krönenden Abschluss bescherte der 27. Oktober bei fast 20 Grad. Doch eine durch Deutschland ziehende Kaltfront beendete das herbstliche Vergnügen und ließ bei Regen die Temperatur auf 9 Grad sinken. Interessant war das Niederschlagsverhalten. Nach einem viel zu trockenen September holte der Oktober im ersten Drittel deutlich auf. Waren doch bis zum 10. bereits 56 Prozent des Monatsniederschlags gefallen. Die hohe Zahl von 25 Niederschlagstagen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwölf Regentage nur durch Niesel oder Nebelnässen zustande kamen und wir so immer noch einen Niederschlagsmangel aufzuweisen hatten.

Die Sonnenanbeter kamen etwas zu kurz. Obwohl es insgesamt ein freundlicher Herbstmonat war, konnte der Oktober bei den Sonnenstunden nicht ganz überzeugen. Sieben Tage mit sechs Stunden Sonne oder mehr waren zwar recht erfreulich, doch acht Tage mit weniger als 30 Minuten Sonnenschein verdarben den guten Eindruck. Da wundert es nicht, dass wir mit 92 Sonnenstunden unter dem Schnitt von 104 Stunden lagen.

