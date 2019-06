vor 50 Min.

Ein ganz persönlicher „Friday for Future“ in Donauwörth

Am Freitag gab es Zeugnisse für die Donauwörther Gymnasiasten. Warum sie besser sind als der bayerische Durchschnitt.

Von Jule Eibl

Zahllose Nachtschichten haben die Abiturienten in den vergangenen Wochen eingelegt und unermüdlich für diesen großen Moment der Zeugnisverleihung gearbeitet. Gestern nun war er gekommen. Für die Absolventen ergriffen Corina Grueber und Florian Seiler das Wort und mit ihnen gab es in diesem Jahr erstmals eine Doppelspitze am Rednerpult des Gymnasium Donauwörth. Während ihnen die Klausuren-Phasen mit dem jüngsten Gericht vergleichbar erschienen, erwähnten sie auch entspanntere Tage, geprägt von Fifa-Turnieren im Kollegstufenzimmer im Keller des Gymnasiums. Ja, es habe viele Hoch-, Tief- und Terassenpunkte in ihrer Schullaufbahn gegeben, so bilanzierten die beiden Sprecher, die damit Gelächter unter ihren Mitschülern und anderen Mathematikkennern ernten.

74 Abiturientinnen und 70 Abiturienten

Nachdem in den vergangenen Wochen „Fridays for Future“-Demonstrationen Schlagzeilen gemacht hatten, ging es gestern – so Schulleiter Auinger – um den ganz persönlichen „Friday for Future“. Denn für die 74 Abiturientinnen und 70 Abiturienten ging es am gestrigen Freitag vor allem um eins: um die Verabschiedung nach acht Jahren am Gymnasium. Und dafür galt ihnen beim feierlichen Akt vollkommen berechtigt die gesamte Aufmerksamkeit.

Dem Festakt war eine feierliche Einstimmung im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes vorausgegangen, der von den Schülern selbst gestaltet wurde und ganz unter dem Motto „nach den Sternen greifen“ stand. Ob man nun nach Erreichen der allgemeinen Hochschulreife wirklich die nächsten großen Ziele anstreben sollte oder auch eine Auszeit vergönnt ist, wurde von den Vortragenden offen gehalten.

Der Gesamtdurchschnitt ist etwas besser als der bayerische Schnitt

Begrüßt wurden Abiturienten, sowie Angehörige und Ehrengäste in der Schule vom stellvertretendem Schulleiter Markus Edenhofer, der den „heutigen Hauptpersonen“ zum höchsten Schulabschluss, den man in Deutschland erwerben kann, gratulierte.

Den Absolventen stehen nun alle Möglichkeiten offen, so der stellvertretende Landrat Peter Thrul. Er selbst hatte auf den Tag genau vor 50 Jahren, dem 28. Juni 1969 im Gymnasium Donauwörth sein Abiturzeugnis überreicht bekommen. Er sprsach somit aus Erfahrung, als er Kierkegaard mit den Worten zitierte, das Leben müsse vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden.

Ob so ein umfangreiches Wissen in der heutigen Zeit noch notwendig ist? Mit dieser Frage beschäftigte sich unter anderem Elternbeiratsvorsitzender Wolfgang Beck. Die Antwort hierauf ist natürlich, dass Bildung kein „wofür“ benötige, sondern ein notwendiger Luxus sei. Es gehe viel mehr darum, ein solides, umfangreiches Wissensgerüst zu schaffen, dem man dann alle weiteren Informationen unterordne. Oder kurz „die Mischung machts“.

Bei der Ausgabe der Zeugnisse verkündete Oberstudiendirektor Auinger stolz, dass die Schüler mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,22 erneut über dem bayrischem von 2,29 liegen. Insgesamt 23 Abiturienten haben die Abiturprüfung mit „sehr gut“ bestanden und 49 der Absolventen, also über ein Drittel, konnte sich über eine 1 vor dem Komma freuen.

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte die Big Band des Gymnasiums unter der Leitung von Wolfgang Gabler. Der krönende Abschluss wurde dann gestern Abend noch in der Stadthalle Monheim gefeiert, als der Abi-Ball zum rauschenden Fest wurde.

