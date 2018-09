vor 58 Min.

Ein gemütliches Fest in der Sonnenstraße

Die Geschäfte präsentieren sich den interessierten Besuchern. Auch für Musik ist gesorgt.

Dass die Sonnenstraße viel zu bieten hat, wissen die Donauwörther. Nun wollten sich die Geschäfte in dieser Parallelstraße zur Reichsstraße wieder einmal besonders präsentieren – und das Sonnenstraßenfest wurde gut angenommen. Die Palette des Gebotenen war bei idealem Wetter vielfältig. Sie reichte von Leckerbissen für den Gaumen bis hin zum Mädelsflohmarkt „Tasche sucht Schuhe“ im Zeughaus.

Die Geschäfte hielten beim Sonnenstraßenfest bis 20 Uhr verkaufsoffen. Mit Musikkünsten begeisterte das Duo Duosolemio in der Straße, während die Tanzschule „Salsa in Donauwörth“ einen attraktiven und spannenden Mix aus Salsa, Bachata und Kizomba bot. Außerdem noch im Blickpunkt: ein Cocktail-Bike, Herzwaffeln am Stiel und ein Kinderbastelangebot der City-Initiative-Donauwörth (CID).

