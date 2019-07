vor 19 Min.

Ein „guter Mensch“ oder ein Drogenhändler?

Ein 35-Jähriger aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis soll ein Kilogramm Marihuana verkauft haben. Der Mann streitet dies ab. Doch das Gericht hat keine Zweifel

Von Wolfgang Widemann

Ein bislang unbescholtener Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis sitzt vor dem Schöffengericht in Nördlingen und versteht die Welt nicht mehr. Staatsanwältin Kerstin Reitlinger wirft dem 35-Jährigen vor, einem Bekannten ein Kilogramm Marihuana verkauft zu haben. „Den Vorwurf muss ich abstreiten“, sagt der Angeklagte. Er habe dem ehemaligen Arbeitskollegen aus einer finanziellen Patsche geholfen und ihm 14000 Euro geliehen. Mehr nicht. „Ich bin einfach ein guter Mensch“, begründet der 35-Jährige seine Großzügigkeit. Doch das Gericht kommt in dem Prozess zu einem anderen Ergebnis und verurteilt ihn zu einer Gefängnisstrafe.

Zwei höchst unterschiedliche Variationen

In dem Prozess sind zwei höchst unterschiedliche Versionen zu den Vorkommnissen zu hören, die sich um den Jahreswechsel 2018/19 in der Wohnung des Angeklagten abspielten. Der Beschuldigte erzählt, der frühere Kollege habe ihm erzählt, es sei bei ihm eingebrochen worden und er stecke deshalb in großen Schwierigkeiten. Deshalb, so gibt der 35-Jährige an, habe er bei seiner Bank 14000 Euro abgehoben und dem Augsburger gegeben. Der sei dann einige Wochen später im Januar 2019 zu ihm gekommen und habe ihm die Hälfte des Betrags zurückgezahlt. Bei dieser Gelegenheit habe er auch gesehen, dass der 37-Jährige ein halbes Kilo Marihuana dabeihatte. Das habe ihn aber nicht interessiert.

Vor Gericht treffen die beiden Männer nun wieder aufeinander. Der Augsburger schildert die Geschichte etwas anders. Er sei tatsächlich in großer Not gewesen, weil ihm einfach das Geld nicht gereicht habe. Da habe er den Ex-Kollegen gefragt, ob ihm dieser weiterhelfen könne. Der habe zugesagt – und habe das Rauschgift besorgt. Das Marihuana habe ihm der 35-Jährige für 7650 Euro auf Kommission überlassen. Sprich: Er sollte es mit Gewinn verkaufen und dann den Betrag zahlen.

Die Beamten schöpften Verdacht

Doch es kam etwas dazwischen: Am 1. Februar kontrollierten Zivilfahnder der Polizei auf der A8 bei Adelsried den 37-Jährigen. Der war derart nervös, dass die Beamten Verdacht schöpften. Der Mann hatte knapp 1,5 Kilo Marihuana und 8000 Euro Bargeld im Wagen. Nach der Festnahme packte er bei der Kripo in Augsburg aus. „Ich hatte das Gefühl, dass er einen Schlussstrich machen wollte an diesem Tag“, berichtet einer der Beamten, die ihn vernahmen. Der 37-Jährige nannte neben dem Angeklagten einen weiteren Mann, der ihm gleich eineinhalb Kilo Marihuana verkauft hatte. Die 8000 Euro seien als erste Rückzahlungsrate für den 35-Jährigen bestimmt gewesen. In dessen Wohnung entdeckten Polizisten dann einen Joint, eine geringe Menge Marihuana-Tabak-Gemisch und eine Feinwaage.

Für die Verhandlung in Nördlingen hat der 35-Jährige zwei Zeugen benannt, die ihn entlasten sollen. Beide kommen aber nicht, einer davon unentschuldigt. Den Antrag des Anwalts, diese Personen bei einem weiteren Termin zu hören, lehnt das Gericht ab. Grund: Ihre Aussage wäre angesichts der bekannten Fakten „für die Entscheidung ohne Bedeutung“, so Vorsitzende Richterin Ruth Roser. Während der Verteidiger bezüglich des Drogenhandels einen Freispruch fordert, sieht Staatsanwältin Reitlinger den 35-Jährigen als überführt an. Die Aussagen seines Bekannten seien „schlüssig und nachvollziehbar“. Zu diesem Schluss kommt auch das Gericht – und verurteilt den Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weiterer Ärger ist vorprogrammiert

Auf den 35-Jährigen kommt womöglich weiterer Ärger zu. Ein Kripobeamter teilt in dem Prozess mit, kürzlich sei in Frankfurt ein Paket mit 508 Gramm Amphetamin abgefangen worden. Es sei an den Mann nahe Donauwörth adressiert gewesen. Die Ermittlungen laufen.

