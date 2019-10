00:32 Uhr

Ein halbes Jahrhundert im Dienste der DZ

Die Kölburger bekommen die Zeitung seit 50 Jahren von Apollonia Kugler

Von Michael Heidecker

„Viel schaffen und zufrieden sein.“ So beschreibt Apollonia Kugler kurz und knapp ihre Lebenseinstellung. Viel geschafft hat die 80-Jährige wirklich. Seit 50 Jahren stellt sie mittlerweile die Donauwörther Zeitung in Kölburg zu.

Angefangen hat sie damit 1969. „Meine Schwester hat das vor mir getan. Die hat dann aber geheiratet und gemeint, ich soll das weiter machen.“ Also begann Apollonia Kugler mit dem Austragen, obwohl sie selbst kaum Zeit hatte. Eine große Familie und eine noch größere Landwirtschaft warteten zu Hause auf sie. Fünf Kinder hat sie, dazu kommen 16 Enkel und mittlerweile auch schon zwölf Urenkelkinder. „Ich bin eine reich beschenkte Oma“, sagt Apollonia Kugler.

Neben ihren Pflichten als Zeitungszustellerin, Bäuerin und Mutter hat sie auch noch 28 Jahre die Dorfwirtschaft betrieben, bis sie diese 2000 geschlossen hat. Eine anstrengende Kombination, denn die Zeitungen müssen in aller Frühe ausgetragen werden.

„Früher wurden die noch mit der Post gebracht, also erst am Nachmittag. Aber mittlerweile kommen die schon mitten in der Nacht.“ Um 4 Uhr steht Apollonia Kugler jeden Tag auf, das Zustellen der Zeitungen dauert ungefähr eine Stunde. Denn Apollonia Kugler ist seit einer Operation etwas eingeschränkt, sie braucht ihren Rollator, um alle Exemplare an die Anwesen zu verteilen. An manchen Tagen hilft ihre Tochter mit, meistens läuft sie jedoch allein.

„Früher bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Da bin ich auch ein paar mal beim Glatteis ausgerutscht“, schildert die 80-Jährige. Inzwischen müsse sie es langsamer angehen lassen. Andererseits muss die Seniorin jetzt auch nicht mehr in den Stall hinterher.

Zu Ehren ihrer 50 Jahre Tätigkeit wurde Apollonia Kugler zuletzt in das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales eingeladen. Hier erhielt sie auch eine Auszeichnung samt Urkunde. Aufhören will die Kölburgerin nicht, auch nicht nach einem halben Jahrhundert. „Viel schaffen und zufrieden sein“, sagt sie. Viel geschafft hat sie wirklich. Und zufrieden wirkt sie auch.

Themen folgen