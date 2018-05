vor 45 Min.

Ein kostspieliges Fahrzeug für die Feuerwehr

Neuanschaffung des Landkreises für den Katastrophenschutz kommt zum Einsatz, wenn giftige Stoffe im Spiel sind.

Von Fabian Kapfer

Zahlreiche Kommandanten und Vertreter der Politik waren bei der Einweihung eines ganz besonderen Feuerwehrautos in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth versammelt. Der neue Gerätewagen Gefahrgut ist einmalig im Landkreis und kommt zum Einsatz, wenn giftige Stoffe wie beispielsweise Chemikalien aus der Umwelt beseitigt werden müssen.

Das festlich geschmückte, moderne Fahrzeug wurde den Anwesenden präsentiert. Dekan Robert Neuner von der katholischen und Elke Dollinger von der evangelischen Kirche erbaten Gottes Segen für das Fahrzeug, ehe die Schlüsselübergabe erfolgte. Musikalisch begleitet wurde das Programm von der Band der Jugendfeuerwehr Donauwörth, welche rockige Interpretationen von Liedern wie „Eye of the Tiger“ zum Besten gab.

Landrat Stefan Rößle, Oberbürgermeister Armin Neudert und Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler betonten jeweils ausdrücklich, dass solch eine Investition für den Landkreis von großer Bedeutung sei. Schließlich solle der insgesamt 16,8 Tonnen schwere Lastwagen den Feuerwehrleuten den Einsatz in vielen kritischen Gefahrenlagen erleichtern. Rößle ging aber auch darauf ein, dass es keinesfalls eine günstige Investition war. Insgesamt kostet der neue Gerätewagen 530000 Euro, davon kamen 295000 Euro vom Freistaat Bayern als Zuschuss, die restlichen 235000 Euro trägt der Landkreis Donau-Ries.

Die Anschaffung des Gefahrgut-Wagens verlief nicht von vornherein optimal für die Donauwörther Feuerwehr. Mehrmals musste man aufgrund technischer Mängel den Hersteller aufsuchen, ehe man nun zur Fahrzeugweihe schreiten konnte.

Stadtbrandmeiser Thomas Stecker informierte weiter über die Besonderheiten des neuen Wagens: „Er enthält viele verschiedene Messtechniken, viele davon sind auch sensorgesteuert, was bereits einer der Hauptgründe für den recht hohen Anschaffungspreis ist. Auch die verschiedenen Prüfröhrchen machen das Ganze so teuer. Es sind hochqualifizierte und hochtechnische Geräte im Wagen verbaut.“ Auf der anderen Seite seien viele Geräte aus Edelstahl, die Pumpentechnik sei aufwendig, um den aggressiven Stoffen standzuhalten und letztendlich kosteten auch die Schutzanzüge viel Geld. „Schließlich sollen die Feuerwehrleute auch mit dem bestmöglichen Material ausgestattet sein und vor giftigen Substanzen geschützt werden“, so Stecker. Auch wenn man natürlich hoffe, dass die Technik nicht so schnell zum Einsatz kommen müsse, sehe man bereits anhand dieses neuen Einsatzwagens, „dass unsere Feuerwehren immer besser auf Extremsituationen vorbereitet sind“.

