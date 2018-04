vor 25 Min.

Ein neuer Gastroführer für das Ferienland

Übersicht über Sterneküche, Bistros und Cafés im Landkreis Donau-Ries

Im Ferienland Donau-Ries können Gäste und Einheimische schmecken, wo man is(s)t. Allein aufgrund der geografischen Lage gibt es hier eine Fülle an regionalen Spezialitäten aus Schwaben, Franken und Altbayern. 2018 gibt es nun erstmalig einen separaten gedruckten Gastronomieführer.

Der Wunsch nach einem Gastronomieverzeichnis sei ihm unter anderem von den Unternehmen im Ferienland-Gebiet übermittelt worden, erklärt der Vorsitzende des Ferienlands Donau-Ries, Landrat Stefan Rößle. Ferienland-Geschäftsführer Günther Zwerger erklärt in einer Pressemitteilung: „Die Unternehmen wollen mit dem Gastroführer eine umfangreiche Information für ihre Mitarbeiter und Geschäftskunden zur Hand haben. Daraus ergibt sich über die starken Donau-Rieser Firmen ein neuer, kreativer Vertriebsweg.“ Auf 46 Seiten präsentiert die neue Broschüre die gesamte gastronomische Vielfalt, von Sterneküche über Bistros und Cafés (davon etliche in den Dorfläden) bis zu Landgasthöfen und Biergärten.

Mit dem neuen Produkt wollen die Tourismusverantwortlichen die Position als „Kulinarik-Region“ nochmals verbessern. Für viele Übernachtungsgäste wie Tagestouristen gehört laut Pressemitteilung ein Gastronomiebesuch, am besten mit regionalen Produkten, zu einem gelungenen Urlaubserlebnis. Die Projektleiterin für den neuen Gastroführer im Ferienland, Melina Scheurer, ist sich sicher: „Gerade die zahlreichen Rad- und Wandertouristen werden sich sehr am gastronomischen Angebot bei ihrer Entscheidung für eine Tour orientieren.“

Aber auch den einheimischen Bürgern sei oftmals gar nicht bewusst, was für ein gutes gastronomisches Angebot in der Region vorhanden sei. Der Gastroführer soll zudem in den Unterkunfts- und Gastronomiebetrieben an Kunden verteilt und ausgelegt werden. Daher wurden für die erste Auflage 10000 Stück gedruckt.

Neben dieser Druckversion sind alle Daten – sowohl aus dem Unterkunftsverzeichnis als auch aus dem neuen Gastronomieführer – auch auf der Homepage des Ferienlandes zu finden.

Seit 2017 werden eingetragene Gastronomiebetriebe, welche an beim Ferienland online veröffentlichten Rad- und Wanderwegen liegen, auch direkt beim jeweiligen Weg dargestellt.

Der Gastronomieführer und auch die anderen Themenprospekte können kostenlos über die Internetseite des Ferienlands Donau-Ries (www.ferienland-donau-ries.de/prospektmaterial/), telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 0906/74-211 oder per E-Mail unter info@ferienland-donau-ries.de bestellt werden. (pm)