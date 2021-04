Ein neuer Hausarzt in Wemding

Plus Began Maruf eröffnet demnächst eine Filialpraxis in der Stadt. Um dies zu bewerkstelligen, setzte die Kommune alle Hebel in Bewegung.

Das Sichern der medizinischen Grundversorgung gilt als eines der zentralen Themen der Stadtpolitik in Wemding. Nun meldet die Kommune in dem Bestreben, ausreichend Hausärzte in der Kommune anzusiedeln, einen weiteren Erfolg. Der Allgemeinmediziner Began Maruf eröffnet in wenigen Tagen in Wemding eine Filialpraxis.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Verantwortlichen der Kommune alle Hebel in Bewegung gesetzt. Darauf lässt die offizielle Nachricht schließen, mit der die Bevölkerung in der Verwaltungsgemeinschaft Wemding in Kenntnis gesetzt wurde. Es habe „zahlreiche Gespräche und Bemühungen“ gegeben, heißt es in dem Text.

Stadt Wemding legt sich ins Zeug für neue Arztpraxis

So würdigt Bürgermeister Martin Drexler seinen Stellvertreter Johann Roßkopf, der sich bei der „kontinuierlichen Suche“ engagiert habe. Aber auch die in Wemding ansässigen Apotheker Rupert Eckrich und Wolfgang Dittrich hätten sich „allumfassend“ ins Zeug gelegt, damit die Praxis gegründet werden kann. Die Genannten hätten bereits vor ein paar Jahren einen bedeutenden Beitrag geleistet, als sich Dr. Nabil Al Halabi in der Wallfahrtsstadt niederließ. Die Stadt selbst trägt nach Auskunft von Drexler ebenfalls ihren Teil bei. Das Gebäude in der Labergasse, in dem die Praxis eingerichtet wird, gehört der Kommune. Man komme Maruf bei der Miete „für die erste Zeit entgegen“, erklärt der Rathauschef.

Es sei „schwierig und herausfordernd“, Hausarztsitze im ländlichen Raum zu besetzen. Gerade die Corona-Pandemie zeige, wie wichtig die medizinische Versorgung vor Ort sei.

Wird der Hausarzt-Standort Wemding einmal erweitert?

Für Began Maruf ist Wemding kein Neuland. Er wohnt dort bereits seit ein paar Jahren – und fühlt sich nach eigenen Angaben „sehr wohl“. Deshalb habe er sich auch bereit erklärt, im Rahmen seiner Möglichkeiten der Kommune zu helfen. Maruf ist 45 Jahre alt. Er wuchs in Nürnberg auf, studierte in Erlangen und war drei Jahre am Krankenhaus in Gunzenhausen als Assistenzarzt tätig, ehe er sich zum Facharzt für Allgemeinmedizin ausbilden ließ.

Seine (Haupt-)Praxis hat Maruf in Heidenheim am Hahnenkamm, 19 Kilometer von Wemding entfernt. Die Praxis übernahm er 2015. Der Arzt erklärt gegenüber unserer Zeitung, er hoffe, er könne die Filiale in Wemding einmal erweitern.

