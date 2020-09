07:03 Uhr

Ein öffentliches WC am Wörnitzstrand in Harburg

Plus Weil viele Besucher in Harburg ihr „Geschäft“ in den Büschen verrichten, reagiert die Stadt. Das ist der Toiletten-Plan.

Von Wolfgang Widemann

Die Wörnitz im Bereich der alten steinernen Brücke in Harburg bildet zusammen mit der Altstadt und der Burg eine einzigartige Szenerie in der Region. Diese zieht immer mehr Menschen an. In diesem Sommer tummelten sich gerade an Wochenenden und an Feiertagen ganze Scharen in dem Bereich um die Brücke, flanierten dort, entspannten sich am „Wörnitzstrand“ oder kühlten im an dieser Stelle höchstens knietiefen Fluss die Füße. Freilich brachten die Besucher auch ein Problem mit sich.

Der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt sieht Handlungsbedarf für ein WC

Nach Angaben von Bürgermeister Christoph Schmidt suchten manche, die mal austreten mussten, die umliegenden Büsche auf – eine unappetitliche Randerscheinung mitten im Ort.

Der Rathauschef sah Handlungsbedarf. Die Stadt kaufte einen Toiletten-Container, der vor ein paar Wochen auf einer Kiesfläche an der Grasstraße vor einem landwirtschaftlichen Gebäude platziert wurde. Auf einem großen Transparent steht: „Harburg investiert für Sie! Hier entsteht derzeit ein öffentliches WC.“

Die Toilette in Harburg ist noch nicht in Betrieb

Die Anlage ist aber noch nicht in Betrieb. Dies werde erst im kommenden Jahr geschehen, erklärt der Bürgermeister auf Anfrage. In den nächsten Wochen werde der städtische Bauhof den Container an die Kanalisation anschließen. Die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) verlegt dann parallel dazu eine Wasserleitung. Zudem soll die Tatsache, dass der Energieversorger EnBW im Mühlgässchen eine Ladestation für Elektroautos installiert, dazu genutzt werden, den WC-Container auch gleich mit Strom zu versorgen.

Außerdem soll die Toilette optisch ansprechend gestaltet werden. Laut Schmidt wird der Container mit Holz verkleidet, und er erhält ein Dach. Auch diese Arbeiten erledige der Bauhof. Die Kosten für den Container an sich beziffert der Bürgermeister auf rund 4000 Euro.

Harburg soll für die nächste Tourismus-Saison gerüstet sein

Die öffentliche Toilette soll jeweils nur in den Sommermonaten geöffnet sein, erklärt Schmidt. Mittelfristig könnte er sich ein festes WC-Gebäude vorstellen. In jedem Fall wolle man aber in der nächsten Tourismus-Saison an diesem Platz „gut aufgestellt sein“.

