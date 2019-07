vor 42 Min.

Ein weiterer Spielplatz soll saniert werden

Der Ausbau an der Lessingstraße kostet voraussichtlich 188000 Euro

Von Helmut Bissinger

Wenn man in Bäumenheim das ehrgeizige Ziel weiter verfolgen möchte, die Spielplätze aufzuwerten, wird man viel Geld in die Hand nehmen müssen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber Kostensteigerung veranlassen den Gemeinderat, das Konzept zu strecken. „Geringere Quantität, mehr Qualität“, lautete die Devise des Gemeinderats. Dies könne man erreichen, so wurde immer wieder betont, wenn einige Spielplätze aufgewertet, andere aufgelöst werden.

Das Ziel: Die bestehenden Spielplätze sollen nach und nach so ausgestattet werden, dass sie attraktiv sind. Drei Spielplätze wurden in der Vergangenheit bereits nach diesen Vorgaben aufgewertet. 327000 Euro hat die Kommune für die „neuen“ Spielplätze in der Beethovenstraße im Neubaugebiet sowie in Hamlar und in der Buchenstraße ausgegeben.

Reinhard Baldauf (Neusäß) wurde als Landschaftspfleger damit beauftragt, eine Bestandsanalyse durchzuführen. Dabei hat er Unterhalt, Grünpflege, Sicherheitsaspekte und Aufenthaltsqualität untersucht. Das Ergebnis: Unattraktive Spielplätze gibt es genügend, solche mit hohem Spielwert und Attraktivität dagegen weniger.

Nun hat Baldauf im Umwelt-, Agenda- und Familienausschuss weitere Projekte vorgestellt. Er präsentierte Pläne für die Neugestaltung der Spielplätze in der Lessingstraße und am Schubertweg. Die Verwirklichung war vom Gemeinderat verschoben worden, weil sich bei der Ausschreibung der Arbeiten Preise ergeben hatten, die weit über den geschätzten Kosten lagen.

Jetzt soll ein neuer Anlauf gemacht werden. Die Sanierung des Spielplatzes an der Lessingstraße wird nach Berechnungen des Planers 208000 Euro kosten. Im Gremium war man sich einig, auf eines der geplanten Spielgeräte zu verzichten. Somit käme man auf Kosten von 188000 Euro.

Der Spielplatz am Schubertweg (Kosten rund 79000 Euro) soll erst später saniert werden. Der Planer wurde schließlich einmütig beauftragt, die Arbeiten für den Umbau des Spielplatzes an der Lessingstraße auszuschreiben. Das Projekt könnte dann 2020 verwirklicht werden.

