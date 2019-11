13:53 Uhr

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Unbekannter steigt über eine Terrassentür in ein Haus in Wemding ein. Dann kommt der Hausbesitzer zurück.

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbrecher, der am Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus in Wemding eingebrochen ist. Über eine frei einsehbare Wiese kam er auf die Rückseite des Hauses in der Wemdinger Weißenbachstraße. Dort kletterte der Mann auf die etwas höher gelegene Terrasse und gelangte dann über eine geschlossene, aber nicht versperrte Terrassentüre in das Anwesen. Der Täter stahl gezielt Bargeld aus einer im Haus gefundenen Geldbörse sowie einer Geldkassette.

Um 8.20 Uhr kam der Hausbesitzer zurück

Doch seine Tat blieb nicht unentdeckt. Als gegen 8.20 Uhr der 54-jährige Hausbesitzer nach Hause kam, erwischte er den Einbrecher auf frischer Tat. Dieser rannte daraufhin in Richtung Dachboden des Hauses, flüchtete über den Dachbereich und sprang etwa fünf Meter tief in den dortigen Garten. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Rennerring.

Als er eine dort stehende Nachbarin sah, wendete er und lief weiter in Richtung Weißenbachstraße. Dort verlor sich seine Spur. Eine sofort eingeleitete Fahrnung durch zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Donauwörth verlief ohne Erfolg. Die Beute des Einbrechers beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

So wird der Täter beschrieben

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: schlanke, sportliche Statur, 20 bis 25 Jahre alt, schwarzes Haar. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Zusätzlich führte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 mit der Polizei in Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

