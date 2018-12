vor 38 Min.

Einbrecher dringt in Wohnhaus ein

Die Polizei meldet einen Einbruch in Donauwörth.

In Donauwörth erlebt eine Familie eine böse Überraschung. Wie hoch ist die Beute?

Böse Überraschung für eine Familie in Donauwörth: Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Freitag in ihr Wohnhaus eingebrochen. Die Besitzer waren ein paar Tage in den Urlaub gefahren. Deshalb ist der Polizei zufolge die genaue Tatzeit nicht bekannt.

Der Sohn des Ehepaars stellte am Freitag fest, dass die Terrassentür aufgehebelt und das Schlafzimmer durchsucht worden war. Was die Eindringlinge genau erbeuteten, konnte wegen der Abwesenheit der Bewohner zunächst nicht genau herausgefunden werden. (dz)

