vor 52 Min.

Einbrecher erbeuten Maschinen aus Hütte

Die Polizei in Donauwörth meldet einen Einbruch in eine Gartenhütte.

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Gartenhaus auf einem Grundstück an der Schellenberger Straße in Donauwörth eingedrungen und haben diverse Maschinen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wollen die Täter zunächst die Tür aufhebeln. Da dies nicht gelang, benutzten sie einen Dietrich oder ein ähnliches Werkzeug, um in die Hütte zu gelangen.

Aus dieser nahmen die Einbrecher eine größere Anzahl an gebrauchten Gerätschaften mit: Akkuschrauber, Borhammer, Schleifer, Handkreissäge und Schweißgerät. Die Beute hat einen Wert von schätzungsweise 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/70667-11. (dz)

