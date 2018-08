vor 36 Min.

Einbrecher in Tankstelle flüchten ohne Beute

In eine Tankstelle in Harburg wurde eingebrochen.

Die Täter brechen ein Fenster auf und steigen so in das Gebäude ein. Gesucht haben sie offenbar nur nach einer bestimmten Ware.

Wie die Polizei mitteilt, ist in eine Tankstelle in Harburg eingebrochen worden. Die Täter suchten Freitagnacht zwischen 1 und 2 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bundesstraße 25 auf. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster in den Raum ein und hatten es anscheinend nur auf Zigaretten abgesehen.

Die Täter wurden anscheinend gestört, weil sie den Beamten zufolge Einbruchswerkzeug am Tatort zurückließen und ohne Beute verschwanden. Bei dem Aufbruch des Fensters entstand allerdings hoher Sachschaden, der auf etwa 700 Euro geschätzt wird.

