vor 51 Min.

Einbrecher in der Bäckerei: Täter zieht ohne Beute ab

Ein Unbekannter ist in Donauwörth in eine Bäckerei in der Reichsstraße eingebrochen. Warum er nichts stahl.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Reichsstraße eingebrochen.

Über eine aufgebrochene Eingangstüre gelangte der Täter in das Geschäft. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zugang zum Büro. An dem gesicherten Tresor des Ladens scheiterte er allerdings mit seinen Mitteln.

Schaden wird auf 500 Euro beziffert

Ohne Beute verließ er wieder das Geschäft. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet unter der Telefonnummer 0906/70667 um Hinweise. (dz)

