vor 26 Min.

Einbrecher wütet im Donauwörther Gymnasium

Ein Einbrecher richtet im Gymnasium Donauwörth erheblichen Schaden an. Die Beute ist relativ klein.

Ein Einbrecher hat das Gymnasium in Donauwörth heimgesucht. Der Unbekannte hatte es offenbar auf Bargeld abgesehen. Mit brachialer Gewalt richtete er erheblichen Schaden an. Dies teilt die Polizei mit.

Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr. Der Täter drang hebelte eine Tür auf, um in den Schulkomplex an der Pyrkstockstraße zu gelangen. Im Gebäude selbst brach der Eindringling weitere Türen auf.

Einbrecher knackt im Gymnasium den Tresor

Im Sekretariat fand der Gesuchte einen Tresor vor und machte sich an ihm zu schaffen. Mit großer Gewalt gelang es dem Täter, den Panzerschrank zu öffnen. In diesem fand er Bargeld im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich, also wenige hundert Euro. Auf der anderen Seite verursachte der Einbrecher einen Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter Telefon 09071/56-0. (dz)

