vor 17 Min.

Einbruch in Lagerhalle einer Metallbaufirma

Die Polizei war in Tagmersheim im Einsatz. Dort wurde in eine Lagerhalle eingebrochen.

Diebe nehmen Werkzeug im Wert von 5000 Euro mit.

Zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag brachen ein Unbekannter oder mehrere Täter in eine Lagerhalle einer Metallbaufirma in Tagmersheim ein. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie ein gekipptes Fenster auf, um in die Halle zu gelangen. Anschließend ging es gezielt in den Keller, wo eine verschlossene Türe eines Lagerraumes aufgebrochen wurde; eine weitere Türe war unversperrt. Aus beiden Räumen wurden dort aufbewahrte neuwertige Werkzeuge des Herstellers Makita (unter anderem Winkelschleifer, Schlagschrauber) im Gesamtwert von schätzungsweise 5000 Euro entwendet.

