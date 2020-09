vor 18 Min.

Einbruch in Nordheimer Jugendheim: Geld und Alkohol geklaut

Ein Unbekannter dringen in den Jugendtreff „Wasserhaus“ in Nordheim ein. Über ein Kellerfenster gelangt der Täter ins Innere.

Wie die Polizei berichtet, ist ein unbekannter Täter zwischen 21. und 26. September in den Jugendtreff „Wasserhaus“, der sich zwischen Nordheim und Asbach-Bäumenheim an der Brunnenstraße befindet, eingedrungen. Der Einbrecher hatte zunächst versucht, über eine eingeschlagene Fensterscheibe ins Gebäude zu gelangen, scheiterte jedoch an einem Gitter.

Mehr Erfolg hatte er, nachdem es ihm gelungen war, ein Kellerfenster zu entriegeln. So konnte er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Es wurden schließlich einige Flaschen an Alkoholika sowie aus einer Kasse ein geringer Bargeldbetrag entwendet, so die Beamten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Themen folgen