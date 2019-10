vor 35 Min.

Einbruch in Wertstoffhof

Diebe brachen in den Wertstoffhof in Buchdorf ein. Sie suchten dort nach ganz spezieller „Ware“.

In der Zeit von Mittwoch, 12 Uhr bis Freitag, 10 Uhr, wurde in den Wertstoffhof in Buchdorf eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich durch Übersteigen des Zauns in den Wertstoffhof. Dort wurde das Schloss einer Tonne mit alten Mobiltelefonen mittels einer Schere geöffnet. Die Tonne wurde anschließend umgeworfen und durchwühlt. Weiterhin wurde das Vorhängeschloss eines Abstellraumes vermutlich mittels Brecheisen aufgebrochen. Aus dem Abstellraum selber wurde jedoch nichts entwendet. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei gut 50 Euro. (dz)

