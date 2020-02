vor 54 Min.

Einbruch in der Parkstadt

In der Zeit zwischen dem 1. und dem 8. Februar wurde der Zugang zu einem Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in der Andreas- Mayr-Straße in der Donauwörther Parkstadt aufgehebelt.

Der bislang unbekannte Täter fand im Abteil offensichtlich nicht die gewünschten Wertsachen und zog ohne Beute von dannen. Am beschädigten Schloss entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 20 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Themen folgen