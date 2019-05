vor 41 Min.

Eine Entdeckung in der Malerei

Barbara Mechlers spannende Bilder unterstreichen einmal mehr die Bedeutung des KunstMuseums Donau-Ries

Etwas Besonderes ist das KunstMuseum Donau-Ries in Wemding schon lange: eine einzigartige Begegnungsstätte von Kunst, Kultur und Menschen aller Art. Einmal mehr erwies sich das auch bei der jetzigen Vernissage zur Ausstellung „Zyklen 3-6“ der Künstlerin Barbara Mechler. Deren großformatige Bilder fanden jetzt viel Anklang.

Eine musikalische Improvisation begrüßte zum Auftakt die zahlreichen Gäste. Natalie Schnider-Lang mit ihrer schwedischen Nyckelharpa und Emanuel Holst auf dem Schlagzeug spielten Eigenkompositionen, inspiriert von den großformatigen Gemälden. Museumsleiterin Annette Steinacker-Holst hieß zusammen mit Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer die Künstlerin Barbara Mechler und die Besucher willkommen. Sailer ist ein bekennender Fan des KunstMuseums Wemding, seit er es vor einigen Monaten kennengelernt hat. Es beeindruckt ihn, wie dort mit Schulklassen, Migranten und Menschen mit Handicaps pädagogisch gearbeitet wird. Sailer sagte jetzt: „Es hat mich von Anfang an fasziniert, was Annette Steinacker-Holst, ihr Ehemann Gerhard Holst und der Verein der Freunde des KunstMuseums in 17 Jahren aufgebaut haben. Dies strahlt weit über Wemding und über den Landkreis hinaus.“

Seit Kurzem bekommt das KunstMuseum von dreierlei politischen Seiten her Unterstützung: Bezirk, Landkreis und Stadt Wemding fördern es als eine wichtige Säule in der Heimat, wo sich Menschen auch im besonderen Sinne mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen sollen.

Kunsthistorikerin Sabine Heilig begann ihre Einführung in die Ausstellung mit einer bedeutungsvollen Geste: „Die Kunst von Barbara Mechler ist eine malerische Entdeckung. Schon beim Betreten dieser Ausstellung ist man überwältigt. Überwältigt von der Präsenz der großen Gemälde, ihrer Opulenz mit den starken, kontrastreichen Farben und ihrem motivischen Reichtum.“

„Das Leben ist eine Wucht“, urteilt Barbara Mechler passend dazu. „Mit Bildern, deren Motive die Bildformate regelrecht sprengen. Mit gegenständlichen Sujets, die sich mit und untereinander verhaken, in denen sich die Erlebnisschichten hemmungslos ineinander verschränken und verweben.“ Barbara Mechlers bildnerisches Vokabular sprengt alle Grenzen, die zeitlichen, die formalen, die farblichen. In ihrer Kunst geht es darum, sich der Welt und des Lebens bewusst zu werden, Vergangenes und Aktuelles, das Gestern und das Heute, zum Anlass zu nehmen, über die Existenz nachzudenken.

Barbara Mechler (geboren 1964 in Hagen/Westfalen) lebt seit über zwei Jahren in Amerdingen. Die ausgebildete Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Kunsttherapie, die zunächst eine Fachoberschule für Gestaltung besuchte und zwei Jahre in einem Grafikbüro tätig war, kann auch ein abgeschlossenes Studium der Philosophie vorweisen. Doch die Malerei war immer präsent.

Sie wählt bewusst bereits vor dem Malen Untergründe wie alte Stoffe aus den 70er-Jahren aus, die mit ihrer farblichen und zeichnerischen Musterung einen ersten Impuls geben. Im Zusammenspiel von Materialien, durch die Verwendung kunstfremder Stoffe und das Integrieren von Fotografien mittels Cyanotypie und Geltransfer, wird der damit erzeugte Illusionismus abgeschwächt und durch die abstrakten Bildelemente relativiert. Stoffe, Plexiglas, Metall – all diese Materialien treten in Kombination mit der Malerei auf.

In ihren Bildern gehen Tiermotiv und menschliches Motiv Hand in Hand. Tierische Lebewesen, vor allem unsere domestizierten Begleiter wie Pferde, Esel, Hunde, Schweine oder Schafe, aber auch Bären, treten in Beziehungen zum Menschen und werden in ihrer Abhängigkeit zu uns gezeigt.

Das ungewöhnlichste Bild dieser Ausstellung fordert die ganze Aufmerksamkeit des Betrachters: Eine Gruppe von frontal gesehenen Marathonläufern kommt in schnellem Lauf auf uns zu. Vorweg rennt ein Esel, dessen Haut nicht gemalt, sondern aus aufgeklebtem Kunstfell besteht. Die Künstlerin spricht in dieser eigenwilligen Komposition explizit das Verhältnis von Mensch und Tier an. Die Nutzbarmachung der Lebewesen durch den Menschen, ihre Ausbeutung und der damit verbundene Freiheitsentzug, all das spielt in diesem Bild eine Rolle. „Inhaltlich beschäftige ich mich derzeit mit der Instrumentalisierung. Der Mensch ist in der Lage, die Welt für seine Zwecke zu beeinflussen und zu nutzen, etwa die Turnierpferde, die durch Hochleistung zum Vehikel für persönliche Anerkennung werden. Auf Höchstleistung sind auch die Schweine ausgelegt, haben vor dem Menschen jedoch jede Individualität verloren.“

Malen bedeutet für Barbara Mechler eintauchen, versinken, sich Zeit lassen, reflektieren. Aber nicht zuletzt steht die Kunst auch für die pure Freude am Erfinden, Gestalten, Erschaffen. Dabei hinterlässt sie eine Spur von der Existenz des Künstlers.

Seit etwa 2004 zeigt sie ihr Werk regelmäßig in Ausstellungen und hat damit auch Erfolg, was die vielen Preise und Auszeichnungen dokumentieren.

Am Schluss der beeindruckenden Veranstaltung bedankte sich Landrat Stefan Rößle mit den Worten: „Das KunstMuseum Donau-Ries ist so etwas Einmaliges, so etwas Großartiges, und man hat den Eindruck, das KunstMuseum ist wie geschaffen für die Ausstellung großformatiger Malerei wie die der Künstlerin Barbara Mechler. Deswegen haben wir, der Bezirk, der Landkreis und die Stadt Wemding, beschlossen, das KunstMuseum Donau-Ries langfristig aufrechtzuerhalten.“ (dz)

Die Ausstellung „Zyklen 3-6“ mit den Arbeiten von Barbara Mechler dauert bis zum 21. Juli. Öffnungszeiten: sonntags und am heutigen 31. Mai sowie am 1. und 2. Juni: 14.30 bis 16.30 Uhr sowie täglich nach telefonischer Vereinbarung unter der Mobilnummer 0160/4686434.

Themen Folgen