Eine Expertin verrät im Interview: So lebt man gesund

Plus Beraterin Ute Vieting erzählt im Vorfeld ihres Vortrags am Donnerstag in Donauwörth, wie wir Geist, Seele und Umfeld im harmonischen Dreiklang halten.

Von Barbara Würmseher

Wie kann jeder Einzelne von uns seine Gesundheit und sein Wohlbefinden positiv beeinflussen? Zu diesem Thema wird Ute Vieting – Coach und Beraterin für Gesundheit und Persönlichkeitsentfaltung – am Donnerstag, 27. Februar, beim Gesundheitsstammtisch der Volkshochschule Donauwörth sprechen. Sie hat eine Praxis in Oettingen und bietet Schulungen, Kurse, Fortbildungen und Vorträge an. Wir sprachen vorab mit ihr über das Thema.

Gesund sein – gesund bleiben, das hängt neben den genetischen Voraussetzungen und Umwelteinflüssen in erster Linie auch vom Lebensstil ab. Was kann jeder Einzelne da für seine Gesundheit tun? Ute Vieting: Gesund zu bleiben bedeutet nicht, auf alles zu verzichten, was schmeckt und Spaß macht. Es gibt fünf Aspekte, die jeder selbst positiv beeinflussen kann: Ernährung, Bewegung, Sozialkontakte, Sexualität und die eigene innere Haltung. Über Ernährung und Bewegung wird immer wieder informiert. Auch kommt das Thema Achtsamkeit mehr und mehr in den Blick. Und das ist gut so. Über die drei Letztgenannten wird eher selten kommuniziert. Und durch den Lebensstil kann ich – wie man heute aufgrund der Forschungen zur Epigenetik weiß – meine Gene beeinflussen. Das heißt: Gene steuern nicht nur, sondern sie werden auch gesteuert. Und das ist eine der Chance, die wir für unsere Gesundheit nutzen können. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Lebensumfeld hat vier Bereiche Inwiefern wirkt sich das Lebensumfeld positiv oder negativ auf die Gesundheit der Menschen aus? Vieting: Unser Lebensumfeld lässt sich in vier Bereiche gliedern: Der Mensch, die technische Umwelt, die natürliche Umwelt und die soziale Umwelt. Wenn ich mich zum Beispiel gesund ernähre, wirkt dies positiv auf meine Gesundheit. Bei einem Versuch mit Diabetikern konnten durch Ernährungsumstellung 49 Prozent ihre Medikamente absetzen und 42 Prozent ihre Medikamente reduzieren. Zur technischen Umwelt gehören etwa Wasserverschmutzung, Medikamente, Strahlung oder Herbizide. Wir können darauf achten, dass wir sauberes Wasser verwenden, Strahleneinflüsse minimieren oder Medikamente möglichst verringern oder durch natürliche Medikamente ersetzten. Zu den natürlichen Umwelteinflüssen zählen die Stille der Nacht, das Licht des Tages, körperliche Aktivität und Wahrnehmung mit allen Sinnen. Bild: Bard Forster Auch hier habe ich zahlreiche Möglichkeiten, mein eigenes Lebensumfeld positiv zu gestalten. Und gleichermaßen gilt dies natürlich auch für die soziale Umwelt. Ich könnte mein Leben so gestalten, dass ich zum Beispiel einer sinnhaften Arbeit nachgehe, meditiere, singe oder musiziere, meine sozialen Kompetenzen entfalte, achtsam handle und darauf achte, dass meine innere Haltung von Liebe geprägt ist. Dann höre ich oft, dafür habe ich gerade keine Zeit. Oder ich muss doch Geld verdienen. An dieser Stelle möchte ich Mut machen, das Leben mehr und mehr in die eigene Hand zu nehmen. Sie tun ihrer Gesundheit und ihrer Umwelt einen großen Gefallen damit. „Wir sind ja nicht nur Körper“ Der Psychosomatik wird in der ganzheitlichen Betrachtung in der Medizin eine wesentliche Rolle zugeschrieben. Wie also kann das seelische Befinden eine Rolle bei der Gesundheit spielen? Vieting: Wir sind ja nicht nur Körper. Wir haben auch einen Geist und eine Seele. Und dieser Dreiklang plus unser Umfeld machen uns aus. Wenn etwa meine seelischen Bedürfnisse zu kurz kommen, gerät der Dreiklang in Ungleichgewicht. Die Seele sucht nach dem Sinn des Lebens. Wird dieser nicht gelebt, etwa aufgrund einer Arbeit, die mir keinen Sinn ergibt, oder einer Beziehung, die nicht gut läuft, meldet sich die Seele zu Wort. Da sich die Seele über den Körper mitteilt, reagiert der Körper mit psychosomatischen Störungen. Das können Übelkeit, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen und vieles mehr sein. Wenn ich diese Hinweise bei mir nun wahrnehme und daraufhin den Sinn in meiner Arbeit erkenne oder gar die Arbeitsstelle wechsle, weil sie für mich keinen Sinn stiftet, werden die Symptome verschwinden, da ich den Dreiklang wieder ins Gleichgewicht bringe. Wie gehen Sie an diesem Abend mit den Besuchern an das Thema heran? Wird es auch praktische Übungen geben? Vieting: Ich werde einen Dreiklang anbieten. Zum einen gibt es Informationen, andererseits gehe ich auf die neun Geheimnisse ein, die ein gesundes Leben fördern. Und ich werde Übungen anbieten, die die Gäste ausprobieren können, um sie dann auch zu Hause weiter praktizieren zu können. „Das Glas halb voll sehen“ Hilft eine positive Lebenseinstellung auch, um gesund zu bleiben? Vieting: Auf jeden Fall! Eine positive Grundhaltung einzunehmen „das Glas halb voll zu sehen statt halb leer“, das ist meines Erachtens das Geheimnis des Erfolgs, um gesund zu bleiben. Wie dies besser gelingen kann, darauf werden ich ein besonderes Augenmerk am Donnerstagabend richten. Mehr zu diesem Thema gibt es beim Gesundheitsstammtisch am Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr, im Café Hummel in Donauwörth (Bahnhofstraße 22). Der Eintritt kostet fünf Euro.

