08:00 Uhr

Eine Faire Woche für Donauwörth

Anständige Arbeitsbedingungen auch andernorts – im Rahmen einer Themenwoche werden interessante Veranstaltungen rund um einen gerechteren Handel geboten.

Fair zu handeln und über den eigenen Tellerrand hinaus anständige Arbeitsbedingungen auch andernorts zu fordern – dieses Ansinnen hat in den vergangenen Jahren in Deutschland wieder mehr Gehör gefunden. Unter dem Motto „ Donauwörth handelt ethisch“ haben Bürger vom 18. bis 24. Januar die Gelegenheit, mehr über eine angestrebte „fair-innovative Stadtkultur“ und kommunale entwicklungspolitische Arbeit zu erfahren, die Vielfalt der Fairtrade-Themen kennenzulernen und sich zu Ihrer Arbeit auszutauschen.

Startschuss am 18. Januar

Der Start findet am 18. Januar um 11 Uhr in der Sparkasse Donauwörth mit der Ausstellungseröffnung durch Schirmherrn Oberbürgermeister Armin Neudert statt.

Steigende Ansprüche: Ist bei den Discountern Schluss mit ganz billig?

Drei Ausstellungen, die in der Sparkasse Donauwörth, der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth sowie im Weltladen in der Bäckerstraße bis 24. Januar zu sehen sind, geben Einblick in das Thema Nachhaltigkeit und Fairer Handel.

Ökumenischer Gottesdienst mahnt Thema "Gerechtigkeit" an

Am 20 Januar findet in der Christuskirche ein ökumenischer Gottesdienst mit den Dekanen Neuner und Heidecker unter dem Titel „Ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit!“ statt.

Aufrüttelnder Vortrag im Kreistag: Unternehmerin spricht über Nachhaltigkeit

Professor Joachim Grzega will mit seinem interaktiven und anregenden Vortrag zum Thema „Zu Kaffee, Kakao und Kuchen – Europäische Sprach- und Sachgeschichten von Filtern bis Fair Trade“ am 21. Januar im Forum für Bildung und Energie (Vhs-Haus) die Zuhörer ansprechen. Weiter geht es mit einem Bastel-Workshop für Kinder am 22. Januar im Weltladen Donauwörth. Vertreter der Fraktionen und Gruppierungen des Stadtrats werden am 23. Januar in einer öffentlichen Podiumsdiskussion unter dem Motto „… und dann noch kurz die Welt retten! - Donauwörth und die internationalen Nachhaltigkeitsziele“ im Doubles Starclub ihre Position darstellen und mit den Besuchern diskutieren.

Zum Abschluss der Woche konnte die Steuerungsgruppe das Theater Sonni Maier aus Witten nach Donauwörth verpflichten. Mit dem jugendlichen-flotten Punkmusical „Global Playerz“ spielt das Ensemble ein Stück über globale Gerechtigkeit und Fairer Handel. Dieses wurde im Jahr 2016 mit dem „Deutschen Fair Trade Award“ in Bronze ausgezeichnet. Am 24. Januar wird vormittags für die Schulen gespielt, um 19 Uhr ist eine öffentliche Aufführung im Saal des Türkischen Kultur- und Sportvereins (TKSV) in der Augsburger Straße zu sehen (Kartenvorverkauf ab 7. Januar im Buchhaus Greno, im Weltladen, sowie in der Städtischen Tourist-Information). Seit 2016 ist Donauwörth eine anerkannte Fairtrade-Stadt. Dabei zeichnet sie sich besonders durch Maßnahmen, Veranstaltungen und bewusstem Handeln des Fairtrade-Gedankens aus. Die Faire Woche unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Armin wird von den Mitgliedern der Steuerungsgruppe (bestehend aus Vertretern der Stadt Donauwörth, Schulen, Kirchen, Einzelhandel sowie öffentlichen Institutionen und Vereinen) durchgeführt. (dz)

