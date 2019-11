21.11.2019

Eine Frau führt die Waldbesitzer

Maria Mittl übernimmt den Vorsitz von Alois Michel. Mit dem „Grünen Zentrum“ steht auch gleich ein großes Projekt an. Zu diesem gibt es Neuigkeiten

Von Helmut Bissinger

Eine Ära ist bei der Versammlung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Nordschwaben zu Ende gegangen: Alois Michel aus Harburg hat nach 17 Jahren die Führung einer der größten Forstgemeinschaften in Schwaben abgegeben. Die Vereinigung mit mehr als 2000 Mitgliedern führt künftig eine Frau: Röglings Bürgermeisterin Maria Mittl. Sie hat sich bisher als Dritte Vorsitzende bereits in die Materie eingearbeitet.

Zum neuen Dritten Vorsitzenden wurde Hans Wiedenmann aus Ronheim gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt wie bisher Willi Weber (Monheim). Michels Vorgänger Georg Burkart wurde für seine Leistungen besonders geehrt. Landrat Stefan Rößle und Harburgs Bürgermeister Wolfgang Kilian würdigten Alois Michels Engagement und seinen Einsatz für die Belange der Waldbauern. Der Landkreis-Chef sagte darüber hinaus zu, sich dafür einzusetzen, dass mehr Holz am Bau verwendet werde.

Die neue Vorsitzende wird gleich eine Herkulesaufgabe zu bewältigen haben: die Verwirklichung des „Grünen Zentrums“. Der Neubau soll an der B25 in Ebermergen entstehen. Im neuen Haus, in Holzbauweise geplant, sollen der Maschinenring (bislang in Bäumenheim und Nördlingen angesiedelt) und die WBV, deren Geschäftsstelle sich bislang in Kaisheim befindet, ihre neuen Domizile finden. Mit dabei ist jetzt auch der Landschaftspflegeverband Donau-Ries. Die ursprünglichen Pläne, in dem Zentrum zudem das Amt für Landwirtschaft und Forsten anzusiedeln, sind für die Waldbauern kein Thema mehr. Das Grundstück umfasst mehr als 4100 Quadratmeter.

Die Außenwand, so Maria Mittl, werde in Massivholzbauweise ausgeführt, die Zwischenwände mit Holzständern geschaffen. Vorgesehen seien sechs Büroräume mit zehn Arbeitsplätzen für den Maschinenring (derzeit an zwei Standorten im Landkreis angesiedelt), fünf Büros mit acht Arbeitsplätzen für die Waldbesitzervereinigung. Eine Halle ergänzt das Raumangebot, gedacht für Maschinen, aber auch für Schulungen. Gemeinsam nutzen wollen die Mieter einen Besprechungs- und unterteilbaren Sitzungsraum.

Maria Mittl rechnet mit Kosten von 1,3 Millionen Euro. Der Maschinenring werde letztlich 200000 Euro beisteuern, die Waldbesitzervereinigung 300000 Euro. Der Rest soll über ein Bankdarlehen finanziert werden. Für den Bau, der im kommenden Frühjahr beginnen soll, will man eine eigene Firma gründen. Ihr Name: Agrar-Forst-Zentrum GmbH & Co KG. Bis zum Herbst 2021 sollen die neuen Räume bezugsfertig sein.