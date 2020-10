vor 17 Min.

Eine Premiere in 20 Jahren Vereinsgeschichte

Erstmals hält das Ferienland Donau-Ries seine Mitgliederversammlung über das Internet ab. Derzeit werden zwei große touristische Projekte in der Region bearbeitet

Die 13. Auflage hat ein Novum dargestellt: In der 20-jährigen Vereinsgeschichte gab es noch nie eine Online-Mitgliederversammlung des Ferienland Donau-Ries. Aufgrund der Corona-Krise entschieden sich Vorstand und Geschäftsführung dazu, die Veranstaltung per Livestream zu übertragen. „Natürlich ist es sehr schade, dass keine Präsenzveranstaltung möglich ist, da gerade in der touristischen Branche das Netzwerken und der persönliche Kontakt wichtig sind. Aber wir wollen verhindern, dass unsere Veranstaltung zu einem Ansteckungsherd wird“, so Vereinsvorsitzender Landrat Stefan Rößle.

Geschäftsführer Klemens Heininger berichtete über das laut Pressemitteilung „sehr erfolgreiche Jahr 2019“. Die Übernachtungszahlen im Landkreis seien im Vergleich zu 2018 um etwa fünf Prozent auf rund 400000 Übernachtungen gestiegen. Seit März merke man aber, dass Corona zu einem Einbruch der Übernachtungen und Ankünfte geführt habe. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Tourist-Informationen, dem Ferienland und den touristischen Betrieben sei daher in den nächsten Jahren von besonders großer Bedeutung, betonte Heininger.

Vor allem die touristischen Betriebe, wie Gastronomien, Hotels sowie Privatvermieter, aber auch kulturelle Einrichtungen wie Schlösser und Museen waren und sind stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Zur Unterstützung dieser Einrichtungen und Betriebe wurden dem Ferienland Donau-Ries vom Kreisausschuss sowie vom Wirtschaftsförderverband Donauries finanzielle Mittel in Höhe von 65000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese flossen in die Marketingkampagne „Urlaub daheim“.

Aufgrund der guten Ergebnisse der Kampagne wurde seitens Ferienland Donau-Ries beschlossen, diese bis zu den Herbstferien fortzuführen und nochmals gezielt für den Urlaub daheim zu werben. In diesem Zuge wurde von Vorstand und Geschäftsführung vorgeschlagen, die Mitgliedsbeiträge 2020 in den Kategorien Hotel- und Gastronomiebetriebe, Privatvermieter sowie sonstige Mitglieder zu erlassen. Dies wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré und Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner als neue Stellvertretende Vorsitzende gewählt. Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer ist in Zukunft der Vertreter des Bayerischen Gemeindetags. Auch im Fachbeirat waren zwei Plätze nachzubesetzen; hier werden in Zukunft Bürgermeister Stephan Herreiner aus Bissingen sowie Sarah Siekmann aus Rain teilnehmen. Ein emotionaler Moment stelle die Verabschiedung von der bisherigen Kassenprüferin dar: Freifrau Jutta von Tucher kandidierte nicht mehr für das Amt, dass sie seit 21 Jahren inne hatte. Sowohl Vorsitzender Rößle und Geschäftsführer Heininger sprachen ihren Dank für die vielen Jahre des ehrenamtlichen Engagements aus. Als neuer Kassenprüfer wurde Thomas Heitele von den Städtischen Museen Donauwörth gewählt.

Aktuell werden mit dem Lechradweg und dem Riespanoramaweg zwei große touristische Projekte bearbeitet, die den positiven Tourismus-Trend in der Region fortsetzen sollen.

Zum Schluss der Veranstaltung sprach Landrat Rößle den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden seinen Dank aus: „Gerade in dieser schwierigen Phase leisten sie großartige Arbeit in den Gemeinden. Unser Verein freut sich über engagierte Mitglieder, die sich Gedanken über eine attraktive Tourismusregion machen und uns bei Projekten sowie mit neuen Ideen unterstützen.“ (pm)

