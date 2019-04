06:18 Uhr

Eine Skulptur für den Kreisverkehr

Auf diesem Kreisverkehr in Bäumenheim soll eine Skulptur entstehen.

Seit langer Zeit diskutiert man in Asbach-Bäumenheim. Nun gibt es neue Pläne.

Von Helmut Bissinger

Mit einem „Willkommensgruß“ sollen künftig die Autofahrer in Bäumenheim beim Kreisverkehr nahe der Grund- und Mittelschule empfangen werden. Die Idee ist schon fast vier Jahre alt und die Umsetzung hat bereits zahlreiche Diskussionen mit sich gebracht. Doch nun wird die Skulptur verwirklicht: Der Gemeinderat hat einem Entwurf des Architektenbüros Bettina Kandler (Donauwörth) bei einem Gegenvotum zugestimmt.

Zur Erinnerung: Schon einmal hatte dem Rat ein Entwurf zur Abstimmung vorgelegen. Bei der Debatte hatte sich damals aber gezeigt, dass zur Verwirklichung die nötige Tiefe fehle. Die Umsetzung drohte daran zu scheitern, dass unter dem Kreisverkehr ein Kanal verläuft.

Kunstwerk steht für Gemeinschaft und Dorfleben

Geplant ist auf dem Kreisverkehr eine Konstruktion, die an einen Maibaum erinnern soll. Darum herum stehen Figuren von Menschen, die als Sinnbild für die Gemeinschaft und das Dorfleben stehen. Wer nach Bäumenheim hineinfährt, liest darauf „Herzlich Willkommen“ und wer den Ort in die andere Richtung verlässt „Auf Wiedersehen“. Die Grundidee, so Bürgermeister Martin Paninka, stamme von Emmeran Mayr von den Heimatfreunden.

Die Planung sei nun überarbeitet worden, sagte Bürgermeister Paninka. Dazu sei ein Baugrundgutachten erstellt worden. Die Tiefbau- und Fundamentierungsarbeiten soll nun der Bauhof übernehmen, ebenso die Gestaltung der Außenanlage. Das Kunstwerk, ein Prototyp (wie in der Sitzung ausdrücklich erwähnt wurde), wird rund 70000 Euro kosten. Es soll noch in diesem Jahr errichtet werden.

