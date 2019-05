31.05.2019

Eine Stadt, zwei Türme, eine besondere Historie

Verfall, Brand, Krieg und Erdbeben. Viel musste St. Emmeram überstehen und doch blieben die Türme standhaft

Sie sind wie Wahrzeichen der Stadt Wemding: die zwei Türme der Stadtpfarrkirche St. Emmeram. Und doch ist es bei Weitem keine Selbstverständlichkeit, dass beide stehen. Auf den ersten Blick scheinbar Zwillinge, sind sie doch „ungleiche Brüder“. Der heutige Glockenturm kam erst viele Jahre später dazu. Und der Blick in die Geschichtsbücher erzählt von kuriosen Begebenheiten rund um beide Türme.

Diese hat Dr. Leo Hintermayr in seinem Vortrag „Die ungleichen Brüder – die Geschichte des Wahrzeichens der Stadt Wemding“ zusammengefasst und dabei so manches bisher unbekannte Detail herausgearbeitet. Am Donnerstagabend, dem „Tag der Türme“ am historischen Stadtfest, erläuterte er seine Kenntnisse.

Wohl bereits 1614 bemerkten die Wemdinger, dass ihr damals noch einziger Turm der Stadtpfarrkirche in Schieflage geraten war. Dessen Mauern zeigten massive Risse, jede weitere Erschütterung durch das Läuten der Glocken hätte ein Unglück heraufbeschwören können, und so machten sich die Verantwortlichen daran, einen zweiten Turm aufzubauen. Die Idee war, dass dieser die Glocken des ersten aufnehmen könne, um dann beim geschädigten Turm die nötige Reparatur umzusetzen.

Doch die Stadtväter hatten die Rechnung ohne Herzog Maximilian gemacht. Dessen Vertreter, Ernst Georg Graf von Zollern und Sigmaringen, war über das Vorhaben wenig erbaut. Er befürchtete, ein zweiter Turm könne dem nahe gelegenen herzoglichen Schloss „nit nur das Licht, sondern dem Gertreide auch noch die Luft wegnehmen“. Das Geläut wäre zudem eine Gefahrenquelle für die herzoglichen Bauten. Doch die Stadtväter konnten die Bedenken zerstreuen, der Turmbau wurde begonnen.

Doch nach 63 Schuh – heute 18 Metern – war Schluss. Die Glocken hingen im neu gebauten, niedrigeren Turm, sodass der erste entlastet war. Doch dann war das Geld ausgegangen und so prägten für die nächsten Jahrzehnte ein ganzer und ein Turmstummel mit Bretterdach das Stadtbild Wemding. Doch angesichts des Leides und der Wirren des Dreißigjährigen Krieges störten sich daran wohl die Wenigsten.

Erst gegen 1660 ging der damalige Amtsbürgermeister Jacob Schneidt das Bauvorhaben wieder an. Der kurfürstliche Baumeister Konstantin Bader, damals beschäftigt mit dem Bau des Klosters Niederschönenfeld, fertigte einen Bauplan und gab Zeit- und Kostenschätzungen ab: In 16 Wochen könne man den Turm für gut 2400 Gulden hochziehen. So begann für die Wemdinger die Suche nach nötigen Geldquellen.

Mehr als findig waren die Verantwortlichen damals. Sie schlugen dem bayerischen Kurfürsten vor, das Kapital ansässiger Kirchenstiftungen anzuzapfen. Das fand durchaus Gehör und der Fürst selbst schoss noch mal 150 Gulden dazu. Der Rest wurde bei Bürgern und Förderern eingesammelt.

1661 wurde der zweite, ebenfalls 37 Meter hohe Turm schließlich fertiggestellt, doch für einen Außenputz und die Reparatur des ersten Turmes war kein Geld mehr vorhanden. Erst später erhielten sie die heute vertrauten Laternenkuppeln.

Nun aber, so zwei Türme Wemding überragten, zeigte sich ein handfestes Problem: Die Kosten für den Unterhalt der Türme waren bis in die jüngste Vergangenheit Grund für Diskussion und Streit. Denn nach einem Präzedenzfall aus dem Jahr 1781 wurde es fortan so gehandhabt, dass die Kirche für die Kosten des Glockenturms geradestand, während der Unterhalt des „Stadtschlagturms“ bei der Stadt zu Buche schlug. Fortan war der ältere Turm im Bewusstsein als „städtischer Turm“ verankert. 1868 wurde der alte Turm umfassend saniert und die obere Kuppel vor dem Absturz gesichert – gezahlt hat dies die Stadt.

Was einst als gesichert angesehen war, wurde aber im 20. Jahrhundert infrage gestellt und sogar ein Fall für die Justiz. Da 1905 die katholische Kirchenverwaltung Wemding auch den Turm mit der Uhr als Besitz beanspruchte, musste ein königliches Amtsgericht entscheiden. Und tatsächlich: Die Richter machten klar, dass beide Türme der Kirche gehören, doch für den Unterhalt müsse auch die Stadt mitbezahlen.

Das bedeutete, dass Wemding für die nötigen Reparaturen am alten Turm aufkommen musste. Dieser war so marode, dass ein Gutachter sogar den Abriss vorschlug. Zumindest aber müsse der Türmer ausziehen.

Was er auch am 13. März 1909 tat – allerdings anders als vorgesehen. Da er in der Türmerwohnung verstorben war, wurde sein Leichnam im Sarg in einer spektakulären Aktion vom Turm abgeseilt. Der Auszug wurde als vollzogen gemeldet. Seitdem wird die Uhr von einem Wemdinger Uhrmacher aufgezogen.

Bis beide Türme in ihrer heute vertrauten Optik erstrahlen würden, was nach einer letzten Restaurierung im Jahr 1999 passierte, mussten sie unter anderem ein Erdbeben und einige Jahrzehnte optischen Verfall überstehen.

Standhaft aber waren sie am Ende stets – meist mehr, als Baumeister, Gutachter und Stadtväter ihnen zugetraut hätten. Barbara Wild

