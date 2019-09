vor 21 Min.

Eine Tour voller Köstlichkeiten

Bei einer Schmankerlführung werden 30 Teilnehmer durch verschiedenste Lokalitäten in Donauwörth geführt und mit unterschiedlichsten Spezialitäten verwöhnt. Dabei zeigen die Gastronomen, was sie drauf haben.

Von Fabian Kapfer

Es ist ein Novum in Donauwörth. Insgesamt 30 Interessierte begaben sich am Donnerstagabend zum ersten Mal auf eine Schmankerltour durch Donauwörths Gastro-Szene. Die Idee dazu hatte die City-Initiative Donauwörth. Sollte die Premiere funktionieren, so Geschäftsführerin Christiane Kickum, soll es 2020 eine Wiederholung geben. Und das vorab: Es funktionierte bestens. Die Premieren-Teilnehmer waren von der vielseitigen und überraschenden kulinarischen Reise und den neuen Begegnungen mit anderen sehr angetan.

Los ging es um 18 Uhr im Café la Kami im Ried. Passend zum Start gibt es für das bunt gemischte Teilnehmerfeld einen Aperitif, verschiedene Platten mit ansprechend belegten Häppchen sowie besondere Getränke werden gereicht. Dabei stellt der Betreiber des Café, Robert Heinrich, auch das selbst gebraute Bier des Donauwörther Brauhaus vor. Das Bier ist noch nicht im Vertrieb, im Café kann es allerdings bestellt und probiert werden.

Weiter geht es in die Sonnenstraße bis zum Feinkostladen Kleinle. Dort warten schon die nächsten Köstlichkeiten. Bei einem Wein oder Sekt gibt es Shrimps, belegte Brötchen mit Räucherlachs oder einem speziellen Schinken, aber auch Oliven und diverse Aufstriche. Selbstverständlich sind die Weine auf die Gerichte angepasst, darauf achten an diesem Abend alle teilnehmenden Gastronomen. Dazu stellen sie sich jeweils selbst und ihre eigenen Räumlichkeiten vor. Mit bei der Tour dabei ist auch der Franzose Guillhaume Haein, der seit sieben Jahren in Donauwörth lebt und sich auf diese Tour sehr gefreut hat: „Es ist immer interessant, etwas Neues zu probieren. Ich bin hier, um mich auch von den Gastronomen überraschen zu lassen.“

Der nächste Gang wartet im Goldenen Hirsch. Dort wird, passend zum Namen des Gasthauses, ein Hirschrücken mit einer Preiselbeerbirne serviert. Gerd Sommer von einer Augsburger Brauerei gibt den Gästen interessante Einblicke in die Kunst des Brauens, die Gäste erhalten zudem verschiedene Craft-Biere, die zum Hauptgericht passen. Teilnehmerin Nicole Wörner sagt: „Ich bin echt sehr positiv überrascht. Ich habe noch nie Hirsch gegessen und es hat mir sehr gut geschmeckt.“ Um zwischenzeitlich ein wenig zu verdauen, gibt dann erst einmal eine kleine Stadtführung. Irene Weichert führt die Gäste bis ins Ried und erzählt aus der Geschichte der Stadt.

Im Buena Vista angekommen, warten die nächsten Leckerein: Es gibt Saltimbocca vom Kalb auf cremigen Kürbispüree mit Bohnen im Speckmantel. Dazu wird vom italienischen Handelsmarkt „Via del Gusto“ ein Bio-Primitivo Puglia gereicht.

Auf die Premierengäste, die angesichts der engagierten Gastgeber viel positives Feedback geben, warten nun zwei Nachspeisen. Die erste gibt es im Raffaelo, wo es einen Teller mit Süßspeisen und einen Secco gibt, anschließend geht es zur letzten Station des Abends, dem Double‘s. Dort werden bei Musik von Stefano Messina Cocktails serviert. Danach klingt der Abend langsam aus, bei dem die Teilnehmer kulinarisch verwöhnt wurden.

