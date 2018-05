vor 20 Min.

Eine Vielzahl Ladendiebstählen an einem Nachmittag

In der Großen Kreisstadt gibt es so viele Fälle, dass sogar Streifen aus Rain und Gersthofen zur Unterstützung anrücken müssen. So mancher Täter entkommt.

Am Montagnachmittag ist es zu einer Häufung von entdeckten Ladendiebstählen in Donauwörth gekommen. Die Tatverdächtigen kommen nach Auskunft der Polizei überwiegend aus der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Schellenberg.

Gegen 14.30 Uhr waren Mitarbeiterinnen eines Kaufhauses in der Bahnhofstraße drei Schwarzafrikaner aufgefallen, die auffällig an Sicherungsetiketten von Bekleidungsstücken hantierten und auch immer wieder die Umkleidekabinen aufsuchten. Als sie die jungen Männer ansprachen, flüchteten zwei von ihnen. Der dritte Tatverdächtige, ein 20-jähriger Asylbewerber, gab sich unbeeindruckt und gab ein Anprobestück ordnungsgemäß zurück. Als das Personal das allerdings überprüfte, fand es in den Taschen abgetrennte Sicherungsetiketten anderer Teile. Der junge Mann konnte festgehalten werden. Bei seiner Überprüfung stellte sich den Beamten zufolge heraus, dass er unter seiner eigenen Kleidung eine gestohlene Badehose trug.

Zuvor offenbar in der Reichsstraße

Bei der Fahndung nach den beiden beiden anderen Männern bemerkte eine Streife einen weiteren Tatverdächtigen, einen 22-Jährigen unbekannter Nationalität, im Stadtgebiet. In seinem Rucksack führte er Kleidungstücke mit sich, die zuvor offenbar entwendet worden waren. Darunter war auch Ware, die aus einem Bekleidungsgeschäft aus der Reichsstraße stammte. Dort waren die Täter offenbar vor dem Besuch in der Bahnhofstraße unentdeckt tätig gewesen. Der dritte Täter entkam unerkannt.

Während die Polizei noch dabei war, die erste Tat aufzunehmen, fiel einer Verkäuferin ein 24-jähriger Gambier auf. Er hielt sich im Bereich eines Schmuckständers auf. Dort riss er offenbar eine Verpackung auf und lief dann weiter. Die Verkäuferin entdeckte die leere Hülle und folgte dem Mann. Durch die Polizei, die gerade im Haus war, wurde der Mann schließlich angehalten und kontrolliert. Dabei fand man zwei Halsketten und einen Ring in seinen Taschen. Der 24-Jährige agierte offenbar unabhängig von seinen mutmaßlichen Landsleuten, die zuvor aufgefallen waren. Die genaue Schadenshöhe der Diebstähle in der Bahnhofstraße und der Reichsstraße steht noch nicht abschließend fest.

Gegen 15.20 Uhr wurde ein mutmaßlich 18-jähriger Schwarzafrikaner in einem Sportgeschäft in der Donau-Meile festgehalten. Als er das Geschäft verlassen, wollte schlug eine Diebstahlsicherung an. In seinem Rucksack fand der Geschädigte ein Paar Schuhe aus seinem Sortiment. Der Schaden beträgt rund 50 Euro.

Anzeige auch wegen Hausfriedensbruch

Etwa zwischen 15.30 und 16 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Kapellstraße zu zwei weitren Ladendiebstählen. Hier waren den Gesetzeshütern zufolge ein 19- und ein 21-jähriger Asylbewerber die Tatverdächtigen. Sie wurden unabhängig voneinander beobachtet, wie sie Waren geringen Wertes an sich nahmen und damit den Kassenbereich verließen. Andere Landsmänner bezahlten dagegen regulär ihren Einkauf. Da der 21-Jährige schon am Freitag bei einem Ladendiebstahl im gleichen Geschäft ertappt wurde und dabei ein Hausverbot ausgesprochen bekam, wird er auch wegen Hausfriedensbruch angezeigt werden. „Eine abschreckende Wirkung ist davon aber eher nicht zu erwarten“, heißt es im Polizeibericht. Weil die Donauwörther Beamten aufgrund der Vielzahl der angezeigten Delikte ausgebucht war, mussten Streifen aus Gersthofen und Rain zur Unterstützung anfahren.

Den Schlusspunkt in der Serie von Ladendiebstählen setzte gegen 18.30 Uhr ein unbekannter Täter in der Sallingerstraße. In einem Lebensmittelgeschäft fiel ein mutmaßlicher Osteuropäer auf, als er mehrere Schachteln Zigaretten in seinen Rucksack packte. Als er bezahlen wollte, gab es zunächst Probleme mit seiner EC-Karte. Schließlich wurde auch der Rucksack überprüft. Dort fand die Kassiererin 14 Schachteln Zigaretten, die der Mann dann herausnahm und in seinen Einkaufswagen legte. Während die Kassiererin ins Büro ging, um die Polizei zu verständigen, verließ der diebische Kunde den Laden. Als sie ihn zum Bleiben aufforderte, rannte er in Richtung Stadtmitte weg – zuvor zeigte er ihr noch den Stinkefinger. Die Beute blieb zurück. Die Geschädigte beschreibt den Mann als Osteuropäer, circa 1,65 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt, kurze Jeans und rote Turnschuhe, sowie eine Sonnenbrille und einen schwarzen Rucksack.