„Eine Willkommenskultur für Kinder“

Ulrich Singer ist Jurist in Wemding und regionaler Kandidat der AfD für den Bayerischen Landtag

Von Thomas Hilgendorf

Wemding Ulrich Singer ist präsent in Wemding. Nicht nur, dass der AfD-Kandidat für die Landtagswahl hier seine Kanzlei hat. Entlang der Straßenzüge stadteinwärts hängen viele Plakate mit seinem Konterfei. Mal neben der CSU, mal neben der FDP. Singer indes kann es nicht verstehen, dass die Konkurrenz vor allem auch im bürgerlich-konservativen Lager derzeit so stark gegen die AfD zum Kampf bläst.

Schließlich, so der Anwalt, verlange man nichts merklich anderes als das, was die Christsozialen erst 2017 im „Bayernplan“ formuliert hatten – etwa effektive Einreisekontrollen, Steuersenkungen, Leitkultur. Doch die Taten fehlten zu oft bei der CSU, meint Singer. Der Jurist sagt, er selbst sei vor 2016 nie in einer Partei gewesen. Die Flüchtlingskrise und deren Auswirkungen sowie der Umgang von Politik und Teilen der Medien mit der AfD hätten ihn veranlasst, Mitglied in der jungen Partei zu werden. Dass AfDler oftmals als fremdenfeindlich angesehen würden, darüber kann Singer nur den Kopf schütteln: Er selbst sei als Anwalt Vormund zahlreicher unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gewesen. Es sei wichtig, Schwächeren, allem voran Kindern, zu helfen. Doch dies könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Asylpolitik enorme Rechtsbrüche gebe – insbesonders die Grenzöffnung von 2015.

„Humanität bedeutet auch, dass man wissen muss, wer ins Land kommt“, sagt Singer. Im übrigen sei es gerade einmal zehn Jahre her, da hätten beide Unionsparteien ebenfalls kritische Töne in der Migrationspolitik angeschlagen. Der Rechtsanwalt betont auch, dass „die CSU die AfD mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz rechtsaußen überholt hat“. Das alte Gesetz sei völlig ausreichend gewesen. Auch das Asylrecht sei per se „gut durchdacht“, nur eben faktisch außer Kraft gesetzt. Hilfe für Notleidende im Ausland sei zuvorderst vor Ort und dann in den Nachbarländern der Konfliktgebiete zu leisten – hierbei solle sich Deutschland gerne auch finanziell stärker engagieren.

Die bayerische AfD wolle sich im Landtag derweil unter anderem für mehr Volksentscheide – „mehr Basisdemokratie nach Schweizer Vorbild“ – einsetzen. In der Frage der Wohnraumknappheit müsse es den Familien erleichtert werden, Eigenheime zu erwerben. Hierfür sollte auch die Grunderwerbssteuer gestrichen und ein effektiveres Baukindergeld eingeführt werden.

Indessen müsse es eine „neue Willkommenskultur für Kinder geben“ – auch, um den demografischen Wandel umzukehren. Der 42-Jährige, der aus einer Wemdinger Familie stammt, betont, er sei „glühender Europäer“, allerdings müsse Europa auf Subsidiarität und Sicherheit fußen, sprich: Was in den Kommunen, Regionen und Nationen gelöst werden kann, müsse auch dort mit rechtlicher Zuständigkeit gelöst werden. Ferner brauche es effektive Außengrenzen. Singers Prognose für die Landtagswahl? „Vorsichtig gesagt: 15 Prozent.“

