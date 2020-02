Eine Zeitreise beim Wemdinger Kolpingball

Plus Beim Kolpingball in Wemding erfahren über 600 Besucher Erstaunliches und Kurioses. Dauerbürgermeister, Wahlergebnisse und Listenhüpfer als Themen.

Über 600 Gäste haben in der Wemdinger Stadthalle beim Kolpingball eine interessante und abwechslungsreiche Reise von der Steinzeit bis in die Zukunft unternommen. Bereits im Foyer wurden die Besucher auf das Motto „Zeitreise“ eingestimmt. Bei einem Blick in die Zukunft galt es beispielsweise, die gealterten Gesichter der bisherigen Kolping-Vorsitzenden und der Wemdinger Prominenz zu erraten.

Wie schauen Wemdinger Persönlichkeiten in 20 oder 30 Jahren aus? Fotos dazu sorgten im Foyer der Stadthalle für Erheiterung.

Die Halle selbst war in sechs Zeitzonen gegliedert und von einem großen Deko-Team um Lisa Melbig entsprechend dekoriert. Von der Steinzeit ging es über die Antike zum Mittelalter, weiter zum Barock und zur Moderne, um schließlich in der Zukunft anzukommen.

Nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten, Texten und intensiven Proben war alles rechtzeitig zur Ballnacht fertig geworden. Weit über 100 Mitglieder der Kolpingsfamilie waren beteiligt.

Die Wahlergebnisse in versiegelten Briefumschlägen verteilt

Zur Begrüßung landete der Zeitreisende (Marius Trollmann) auf einem eigens angefertigten „Kolping- Time-Taxi“ aus der Zukunft, chauffiert von Sandra Schreck. Dabei stellte Trollmann fest, dass er sich wohl zeitlich verflogen hatte. Er konnte Bürgermeister Martin Drexler und den Vorsitzenden der Parteien und Gruppierungen die Ergebnisse der kommenden Kommunalwahl in versiegelten Umschlägen überreichen.

Marius Trollmann

Gleich rasten zwei weitere Zeitreisende (Peter Weiß und Simon Schneid) mit dem Zeittaxi in einen der beiden Türme der Stadtpfarrkirche. Sichtbar neigte sich dieser sogleich zur Seite. Nach einer Eilnachricht gesellte sich ein Einheimischer (Michael Mayer) dazu.

Bürgermeister Martin Drexler ist weitere 36 Jahre im Amt

Mit wiederkehrenden Schlagworten (Hashtags) sprangen die Zeitreisenden zu verschiedenen Zeitabschnitten in der Zukunft. Zunächst ging es zur Kommunalwahl. So wurde bekannt, dass Bürgermeister Drexler noch weitere 36 Jahre im Amt sein werde. Die Hashtags kamen von dem auf einem Bobbycar durch die Halle rollenden Freddy Kraus.

Auf Zeitreise mit grüner Säge: (von links) Leonhard Fackler, Michael Mayer, Peter Weiß und Simon Schneid.

Aus dem laufenden Wahlkampf klärten die Akteure das vermeintliche „Attentat“ bei einer CSU-Wahlveranstaltung in Form eines angesägten Stuhles auf. Eine mit den Initialen „WW“ gekennzeichnete und nach Popcorn riechende Säge brachte die Zeitreisenden auf die Spur. Dann wunderten sie sich über eine hyperaktiv hüpfende Amazone. Der sei im Traum Zweiter Bürgermeister und CSU-Stadtverbandsvorsitzender Gottfried Hänsel erschienen – und sodann hüpfte sie von der Frauenliste zur CSU. Weitere Wemdinger seien dem Trend des Listenhüpfens gefolgt.

Für große Aufregung werde in der Zukunft das „Nackt-Waldbaden“ im streng katholischen Wemding sorgen.

Tänzer im Barock, im Wilden Westen und in der Disco

Drei Zeitreisende im Taxi, an dem zwischenzeitlich eine große Scheibe angebracht war, eröffneten die Showtänze. Fetzig ging es in den Fünfzigerjahren mit drei Mädels und zwei Jungs zu „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley los. Nach einem schwungvollen Dreh an der Zeitscheibe wechselten die Tänzer, und weiter ging es im Barock mit vier zu „Secondwalz“ elegant Walzer tanzenden Paaren. Drei Damen vollzogen einen Sprung in die 1970er-Jahre zu Discohits der Bee Gees und von Abba. Weiter ging es mit vier glitzernden Space-Girls als tanzende Roboter aus der Zukunft. Postwendend ging es zurück in die Vergangenheit: in den Wilden Westen. Beim nächsten Zeitsprung ging es in die 1920er-Jahre.





Zum Song „Back in time“ strömten alle 28 Tänzer zur Abschlussfigur und ernteten stürmischen Applaus und lautstarke Zugabe-Rufe. Diese war standesgemäß mit dem Hit „Time Warp“ aus der „Rocky Horror Picture Show“. Dabei wurde deutlich: Das viele Proben unter der Leitung von Sandra Schreck, Steffi Hilse und Nicole Maurer hatte sich gelohnt.

Die Band Ohne Filter sorgte für die gute Stimmung und die Ballgäste schwangen noch Stunden nach Mitternacht das Tanzbein.

