Eine gute Weihnachtstradition

Die Wemdinger Anton-Jaumann-Realschule stimmte gleich mehrfach aufs Fest ein

Einer guten, alten Tradition folgend lud die Schulfamilie der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding zur Weihnachtszeit wieder zu einer Reihe von musikalischen Darbietungen: Den Auftakt bildete ein Konzert des Streicherensembles für eine Gruppe des Wemdinger Kindergarten St. Marien begleitet von Elke Stroot. Musiklehrer Gerhard Reissig hatte die Veranstaltung organisiert und bot mit seinen Schülern unter Beteiligung der Kindergartenkinder eine „Weihnachtliche Stunde“ dar mit Gedichten und Geschichten zur Weihnachtszeit, die von den Streichern musikalisch umrahmt wurden. Weihnachtslieder aus aller Welt erklangen.

Dann waren die Bläserklassen und Big Bands an der Reihe. Sie gestalteten den obligatorischen Konzertabend, zu dem Schulleitung und Förderverein Eltern, Freunde und Förderer eingeladen hatten. Vier Ensembles stellten das im Laufe der vergangenen Wochen erarbeitete Programm vor. Den ersten Teil bestritten die beiden Bläserklassen unter Leitung von Sabine Gehring und präsentierten dabei deutsche und internationale Weihnachtslieder. Der Vorsitzende des Fördervereins, Gottfried Hänsel, rundete diesen Teil mit seinem Dank an die beteiligten Lehrkräfte und mit einer Weihnachtsgeschichte ab.

In der Pause verwöhnte das Mensa-Team die Gäste. Der zweite Teil des Abends stand im Zeichen der Big-Band-Musik. Zunächst debütierte die neu zusammengesetzte Big Band II, die aus der letztjährigen Bläserklasse und weiteren Schülern der achten Klassen hervorgegangen ist. Auch die Big Band I unter Leitung von Schulleiter Heinz Sommerer stimmte wiederum eher „weltliche“ Klänge an, darunter auch die beiden von Sängerin Verena Vogel dargebotenen Stücke „Pata Pata“ und „Midnight Hour“. Das Publikum, das die Pausenhalle der Schule bis an ihre Grenzen füllte, dankte mit reichlich Applaus.

Schließlich gestalteten noch die Schüler der fünften Klassen mit den Religionslehrkräften einen besinnlichen Adventsgottesdienst, der unter dem Motto „Wir freuen uns auf Weihnachten“ stand. Den Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe setzten dann Bläser, Streicher, Chor, Harfenistin und eine ganze Reihe von Schulklassen quer durch alle Jahrgangsstufen mit ihren Musiklehrkräften und Klassenleitern.

Traditionelle Gedichte, Geschichten und Lieder der Vorweihnachtszeit standen ebenso auf dem Programm wie weihnachtliche Popsongs. Im Finale gab es das gemeinsam begeistert und schwungvoll gesungene und musizierte „Feliz Navidad“. (dz)

