„Eine hervorragende Leistungsbilanz“

Die Bauarbeiten für die neue Wohnanlage der Hospitalstiftung in Wemding gehen voran. Heuer sind für das Projekt Ausgaben in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro geplant. Das Gebäude soll 2020 bezugsfertig werden.

Wie Parteien und Gruppierungen den Haushalt 2019 beurteilen. Einer lehnt ihn ab

Ein Großteil der Wemdinger Stadträte hat den Haushaltsplan für 2019 gelobt und die gemeinsamen Bemühungen zum Wohle der Stadt betont. Einzig Werner Waimann (Grüne) stimmte gegen den Etat.

Anton Eireiner (CSU) ging auf eine Reihe von Investitionen ein. Die reichten vom Unterhalt von Spielplätzen (55000 Euro) über die Westtangente („ein lang geplantes Projekt kann zu einem positiven Ende gebracht werden“) bis hin zu den Plänen für die Radwege nach Amerbach und Wolferstadt. Eireiner bedauerte, dass der barrierefreie Ausbau der Altstadt ins Stocken geraten sei: „Hier muss nächstes Jahr dringend weitergemacht werden.“ Die Finanzierung der Maßnahmen in diesem Jahr sei dank der staatlichen Förderung diverser Projekte „durchaus machbar“. Eireiner freute sich über den Baufortschritt an der Wohnanlage der Hospitalstiftung. Das Vorhaben leiste einen sehr guten Beitrag, um die Situation auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Wemding zu verbessern.

Johann Roßkopf (SPD) stellte fest, die Stadt stehe trotz großer Herausforderungen gut da: „Wir haben eine hervorragende Leistungsbilanz vorzuweisen.“ In seiner Stellungnahme merkte Roßkopf an, der Kommune sei es gelungen, „durch ein sehr gutes Kostenmanagement die Baumaßnahmen ohne rasante Kostensteigerungen zu bewältigen“. Bund und Länder seien aufgerufen, die Kommune mehr zu unterstützen. Bedauerlich sei, dass sich das Bistum Eichstätt, das Träger der Kindergärten St. Marien und St. Emmeram ist, nicht mehr an den Sanierungskosten beteilige. Besorgt zeigte sich Roßkopf über die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Stadt- und Hospitalwald.

Dieter Langer (PWG) sagte, wie schon in den vergangenen Jahren gebe es bei den städtischen Finanzen wenig zu jammern. Die Steuereinnahmen lägen weit über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt. Dennoch: Man habe ein paar „Baustellen“. Die Personalausgaben seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen: „Hier dürfte ein gewisser Höhepunkt erreicht sein.“ Zum Thema städtische Immobiliengesellschaft merkte Langer an, deren Sinn müsse eingehend diskutiert werden. Die Investitionen in Kanal und Trinkwasserleitungen in der Zechstraße sorgten leider dafür, dass die Gebühren angehoben werden müssen.

Diana Waimann (Frauenliste) betonte, dass heuer „viele Pflichtaufgaben erledigt werden“. Es werde viel Geld investiert, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erhöhen. Bezüglich der Ausweisung des neuen Baugebiets „Birket IV“ habe die Frauenliste noch immer Bedenken.

Werner Waimann (Grüne) lobte, dass das neue Feuerwehrhaus endlich angegangen werde. Allerdings befürchtet er, dass die veranschlagte Summe lange nicht ausreicht. Insgesamt handle es sich um einen „typischen Wahlkampfhaushalt“. Teure Projekte seien verschoben auf die Zeit nach den Kommunalwahlen. Außerdem werde nicht langfristig geplant.

Karl Strauß (Amerbacher Liste) erklärte, die Lebensqualität in Wemding und Amerbach werde durch mehrere Projekt verbessert. Bei den Versammlungen zur Dorferneuerung in Amerbach hätten die Anlieger viele Vorschläge ausgearbeitet. (wwi)

