Eine lange Liste an Wünschen für die Ortsmitte

Projekt In Welden wird bei einer Bürgerversammlung über die Ortsentwicklung gesprochen. Unter anderem geht es um neue Geschäfte oder das Thema Carsharing. Was in der Marktgemeinde noch geplant ist

Von Michaela Krämer

Welden Wie soll sich der Weldener Ortskern in Zukunft entwickeln? Hierzu hatte die Marktgemeinde nun zu einem Bürgerdialog aufgerufen. Dabei stand sowohl die städtebauliche Strukturierung des Straßenverkehrs und der vorhandenen Platzflächen als auch deren Gestaltung im Vordergrund. Das Nahmobilitätskonzept wurde von Matthias Reintjes vom Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen vorgestellt.

Verbesserungsvorschläge gab es zum Beispiel hinsichtlich der 30er-Zonen. Die gilt es zu erweitern. Hochwertige Radwegverbindungen sowie Förderung des Fußverkehrs, Verbesserung der Barrierefreiheit und Querungssituation an Kreuzungspunkten, Verbesserung des Bussystems aber auch Carsharing waren im Entwurf zu erkennen.

Im Anschluss an die Diskussion stellte Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf seinen Plan vor, die Ortsmitte attraktiver zu gestalten. Welden könne mit staatlichen Zuschüssen Plätze und Straßen umgestalten, um das Ortsbild zu verschönern, erklärte er. Die vielen fußläufigen Verbindungen sollen nach und nach optimiert werden. Am Festplatz sehen die Wertstoffsammelbehälter unansehnlich aus. In der Ganghoferstraße sind unschöne Verbauungen vorhanden. Am Seniorenzentrum sollte ein größerer Gehweg entstehen. Baldauf schlug einen Platz zum Verweilen mit einer kleinen Gastronomie vor. „Es geht hier um Vorschläge“, betonte er. Ob und wann sie umgesetzt werden, entscheiden die Anlieger, die dafür ihre Zustimmung geben müssten.

Auch der Pfarrgarten habe noch großes Potenzial für eine Aufwertung. Ebenso wäre eine zentrale Bushaltestelle mit einem Fahrradabstellplatz wegen der Umsteigemöglichkeiten denkbar. Man habe auch darüber nachgedacht, ein Kneippbecken nicht nur für die Bewohner des Seniorenzentrums am Festplatz einzuplanen. Wichtig erscheint auch eine Verbesserung der Lichtquellen im Ortskern.

Grundsätzlich gab es bei der Bürgerversammlung eine breite Zustimmung von der Bevölkerung zu den Plänen. Doch es gab auch Kritik. So war einer Bürgerin die Parkplatzsituation an der Kreissparkasse ein Dorn im Auge. „Die Fahrzeuge parken teilweise auf dem Fußweg. Nicht nur für Kinder ergibt sich hier eine gefährliche Situation.“ Auch der Verkehr an der Kirche müsse auf jeden Fall gebremst werden. Hier seien der Gemeinde allerdings die Hände gebunden, erklärte Bürgermeister Peter Bergmeir. Laut Straßenverkehrsordnung sei eine Reduzierung der Geschwindigkeit nicht durchführbar, da es sich um eine Staatsstraße handelt. Eine Möglichkeit wäre die Anbringung einer Verkehrsinsel.

Kritisch betrachtet wurde die Bebauung des Seniorenzentrums, die laut einer Bürgerin „bis auf den letzten Meter ausgenutzt wurde.“ Sie wünsche sich daher deren Beteiligung an den Kosten der Ortsmittegestaltung. „Das Seniorenheim ist im Zentrum gut aufgehoben“, betonte hingegen Bürgermeister Bergmeir. Dadurch könnten Senioren am Ortsleben teilnehmen.

Weitere Wünsche waren ein barrierefreier Zugang zur Kirche. Der hätte allerdings Auswirkungen auf die privaten Grundstücke und konnte an diesem Abend nicht weiter diskutiert werden. Die Radwege sollen auf Nebenstraßen verlegt werden, um so Radfahren sicherer zu machen.

Vorgeschlagen wurden auch Zebrastreifen als Querungshilfen. Doch laut Polizeibericht hatten die Ergebnisse gezeigt, dass diese als besonders unsicher gelten und somit häufiger zu Unfällen führen. Auch die Busse standen in der Kritik. „Zu teuer“, lautete die allgemeine Meinung und zu wenig Fahrten in die Stadt. Ohne Autos seien die Bewohner in Welden zum Warten auf den Bus verdammt.

Denn hier fahren die Busse oft nur im Zwei-Stunden-Takt. Anschlussbusse oder -bahn könnten oft nicht erreicht werden. Ein Besucher nahm es mit Humor: „Man kriegt für sein Geld auch was geboten.“ Damit sprach er die fast einstündige Fahrt über die Dörfer nach Augsburg an, die manchmal sogar einen kurzen Abstecher in Richtung Horgau aufweist.

