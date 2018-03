05:30 Uhr

Eine mutige Frau in Rain

Mo Asumang liest gegen den Rassismus an.

Mo Asumang, eine mutige Afrodeutsche, las in der Buchhandlung Rain aus ihrem Buch „Mo und die Arier – Allein unter Rassisten und Neonazis“ und zeigte zu diesem Thema einen 60-Minuten-Film. Sie hatte bei ihrer Recherche mit (deutschen) Neonazis, Mitgliedern von Burschenschaften, mit Anhängern des Ku-Klux-Klan in den USA gesprochen, und war sogar zu den „echten“ Ariern in den Iran gereist, wo Mitglieder Weltreligionen friedlich mit einander auskommen, weil sie wissen, dass alle Menschen gleich sind.

Mo Asumang vermittelte einen Blick auf die rechte Szene und ein Mut machendes Beispiel, wie man die eigene Angst überwinden und sich zur Wehr setzen kann. Die Morddrohung einer Neonazi-Band („Die Kugel ist für Dich!“) hatte die Autorin veranlasst, sich mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen. Im Gespräch mit den Zuhörern betonte die Autorin, dass der Kampf gegen gewaltbereite Rechtsextreme von Polizei und Justiz geführt werden müsse. Jeder könne sich dem alltäglichen Rassismus entgegenstellen, indem er das persönliche Gespräch suche nach dem Motto „Man muss reden mit den Leuten!“ (ma)

