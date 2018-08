20.08.2018

Eine spannende Mischung: Flöte und Gitarre

In der Heißesheimer Kirche spielt am 26. August das Duo Palatino

Auch in der Ferienzeit bietet der Kulturverein für die zu Hause Gebliebenen Unterhaltung auf hohem Niveau: ein hochklassiges Kirchenkonzert in der schönen Heißesheimer Kirche St. Margaretha. Am Sonntag, 26. August, 16 Uhr, konzertiert in dem schmucken Gotteshaus das Duo Palatino, ein Ensemble, das sich zu entdecken lohnt. Es setzt sich zusammen aus zwei international konzertierenden, in der Pfalz geborenen Musikern: Christiane Meininger (Flöte) und Volker Höh (Gitarre) – mit aufregender, wunderbarer Musik, die den Bogen vom Mittelalter bis in die Neuzeit schlägt und – den Instrumenten entsprechend – mediterranen, spanischen und südamerikanischen Ursprungs ist. Die Kritik überschlägt sich regelmäßig vor Lob: „Ein kammermusikalisches Kleinod der Extraklasse“ sagt die Kritik über dieses Konzert mit Werken von Enrique Granados, Manuel de Falla, Maurice Ravel, Marin Marais, Villarino und Pujol. Und zu ihrer (dazu veröffentlichten) CD gab es den Kommentar „Da haben sich zwei zusammengetan, die beide wirklich absolute Weltklasse auf ihrem Instrument sind!“ (dz)

Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich jedoch sehr über eine Spende.

