Eine virtuelle Rendite von 23 Prozent erzielt

Team aus Oettingen holt den ersten Platz auf regionaler Ebene

Über 300 Schüler von acht Schulen haben sich in 85 Teams am Online-Börsenspiel der Sparkasse Donauwörth beteiligt. Mit einer hervorragenden Performance bei der Wertentwicklung gehandelter Aktien und einem Plus von knapp 23 Prozent sicherte sich ein Team des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen den ersten Platz in der Depotgesamtwertung. Im Ranking der Schulen siegte die Anton-Jaumann-Realschule Wemding. Das berichtet die Sparkasse nun in einer Pressemitteilung.

Die sonst übliche Abschlussbesprechung mit den Siegerteams des Börsenspiels musste aufgrund der Corona-Situation entfallen. Preisgelder, Urkunden sowie eine Online-Zusammenfassung des Spielverlaufs zur abschließenden Besprechung wurde den Schulen und den Betreuungslehrern der Teams zugestellt. Wolfgang Hirsch, Leiter der Wertpapierabteilung bei der Sparkasse Donauwörth, freute sich über die erzielten Resultate beim Börsenspiel: „Die erfolgreichen Spielgruppen haben durch ihre zahlreichen Transaktionen gezeigt, dass sie sehr aktiv waren.“ Gefragt waren im Spielzeitraum neben Technologiewerten insbesondere Pharma- und Biotechnologiewerte.

Neben dem Pokal gibt es ein Preisgeld von 150 Euro

„Ziel des Börsenspiels war es, dass sich die Schülerteams mit den Chancen und Risiken von Wertpapieren auseinandersetzen. Die auf spielerische Weise gesammelten Erfahrungen sollen dazu beitragen, damit die Teilnehmer davon auch bei späteren Finanzentscheidungen profitieren können“, so Hirsch weiter. Bundesweit nahmen am Börsenspiel 2339 Teams teil. Den ersten Platz belegte ein Schülerteam der Kreissparkasse Göppingen, das den Depotwert von 50.000 Euro am Ende auf 77.495,10 Euro (+54,99 Prozent) erhöhte. Auf regionaler Ebene belegte das Team „441-girlzz“ aus Oettingen (Depotwert 66.486,48 Euro) über die Sparkasse Donauwörth Platz eins (Platz 29 auf Bundesebene). Der bunte Anlagemix mit Schwerpunkt Biotechnologie- und Pharmawerte bescherte Jule Schuster, Luzie Eigner, Laura Spang und Anna Rosenbauer am Ende nicht nur eine Rendite von 22,97 Prozent, sondern auch das mit 150 Euro dotierte Preisgeld und den Siegerpokal für das AEG.

Weitere Urkunden und Preisgelder gingen in der Kategorie „Depotgesamtwertung“ an das Schülerteam „Börsenguru024“ des Gymnasiums Donauwörth (59.397,85 Euro), an das Team „Bauragang“ der Anton-Jaumann-Realschule (55.710,48 Euro) sowie an die beiden Teams „Blümchen“ (55.657,22 Euro) und „Aktiencrasher“ (55.437,35 Euro) der Realschule St. Ursula Donauwörth.

Die Realschule Wemding, die Realschule Heilig Kreuz und die Realschule St. Ursula erhielten insgesamt 600 Euro für ihre Schulgemeinschaften, da sie in der Depotgesamtwertung bei den Durchschnittswerten aller teilnehmenden Teams der jeweiligen Schule die besten Werte aufwiesen. (td)