Einen Tisch reserviert, aber niemand kommt

Plus Gäste haben in einem Lokal gebucht – bleiben dann aber weg. Wie das Problem im Landkreis aussieht und wie Lokalbetreiber reagieren.

18 Uhr. Ein gedeckter Tisch in einem Restaurant. Eine Kerze und ein Blumenstrauß inmitten einer weißen Tischdecke zieren das Ambiente. Neben der Kerze steht ein kleines Schild. Schwarz auf weiß: „Reserviert um 18.30 Uhr für 14 Personen.“ Um 18.45 Uhr wirft ein Kellner einen nervösen Blick auf den Tisch. Er wartet auf seine Kundschaft. Es muss sich um eine Verspätung handeln. Er wartet und wartet. Der Tisch bleibt an diesem Abend unbesetzt.

Gastronomen nennen dieses Phänomen im Fachjargon „No Show“. Damit ist gemeint, dass Gäste trotz Reservierung dem Restaurant unentschuldigt fernbleiben. Aber es gibt auch noch eine zweite Variante dieses Problems, mit der Gastronomen zu kämpfen haben. So kommt zwar die angemeldete Gesellschaft, aber in geringerer Anzahl, als ursprünglich angekündigt. Die Tische sind dann nicht voll besetzt.

Für die Wirte ist es ein Schaden

Josef Meyer der Kreisvorsitzende Donau-Ries im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, berichtet: „Es kommt immer wieder vor, dass Kunden für beispielsweise zehn Personen reservieren und letztlich nur zu acht erscheinen.“ Meyer und sein Sohn Josef Andreas leiten in Wemding das Gasthaus Meerfräulein. Sein Sohn weiß, woran es hakt: „Es fehlen das generelle Verständnis und Bewusstsein der Gäste, dass durch freie Stühle und leere Tische ein Aufwand beim Wirt entsteht. Besonders wenn der Tisch schon eingedeckt wurde. Das kann so weit gehen, dass zum Beispiel bei 100 Gästen 20 Prozent einfach nicht kommen, weil in manchen Gruppen immer wieder vereinzelt Gäste fehlen, dann entsteht uns natürlich ein Schaden.“

Deshalb würden viele Restaurants gerne Schadensersatz in Anspruch nehmen. Vor allem, wenn die Gäste komplett fernblieben. Deswegen sollte nach Meyers Auffassung rechtzeitige Absage Pflicht sein: „Wenn man beim Arzt oder Masseur kurzfristig absagt weiß man auch, dass auf einen Kosten zukommen können. In der Gastronomie denkt man gar nicht darüber nach.“

Der Wirt schildert ein Konzept zur Lösung, das sich durchsetzen könnte: „In Großstädten läuft die Reservierung meist schon über Webseiten wie bookatable.com. Auf der Internetseite müssen Kunden bei der Reservierung eine Anzahlung tätigen, die dann bei Erscheinen mit dem Essen verrechnet wird. So hat der Wirt einfach eine größere Sicherheit.“

Kunden werden darauf angesprochen

Auf dem Land sei es noch nicht so weit und natürlich könne man, bei dezimiertem Erscheinen, den Kunden darauf ansprechen. Aber da erreiche man ja meist ohnehin nur diejenigen, die keine Schuld hätten: „Wenn sich beispielsweise drei Paare zum Essen treffen wollen und eines spontan absagt, dann können die anderen ja am wenigsten dafür“. Eine Alternative, um einen Warenverlust auszugleichen, gibt es laut Meyer bereits: „Eine Variante, die teilweise schon praktiziert wird, ist, Getränke und Essen teurer zu machen. Das ist aber die dümmste Lösung, da so die Ehrlichen wieder mehr bezahlen müssen und darunter leiden.“

In der eigenen Gaststätte fragt der Gastronom deshalb bei einer telefonischen Reservierung immer nach der Telefonnummer, um dem Kunden ein Stück weit die Anonymität zu nehmen. Dies funktioniere gut und beim Nicht-Erscheinen – sei es wegen Krankheit oder Sonstigem – werde meist rechtzeitig abgesagt, sodass die Stühle nicht unbesetzt bleiben.

Die Zahl der Ärgernisse ist gering

Katrin Kilian vom Gasthof Zum Straußen in Harburg hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ausbleibende Gäste kämen nur ab und zu vor: „In der Regel sagt eigentlich jeder Kunde rechtzeitig ab.“ Beim Goldenen Hirsch in Donauwörth sei die Zahl solcher Ärgernisse ebenfalls „verschwindend gering“, schildert Wirt Armin Schnabel. Natürlich komme es mal zu Reservierungen, die für den falschen Tag eingetragen sind, aber dies könne sowohl Schuld der Kunden als auch des Personals sein: „Wir sind ja alle nur Menschen.“ So sei es auch schon vorgekommen, dass plötzlich 15 Leute wegen eines Geburtstags da waren und die Reservierung falsch datiert war. Schnabel dazu: „Dann muss man halt zaubern.“

Ärgerlich sei es nur, wenn es sich bei bestimmten Personen häufe oder er anderen Gästen absagen müsse und letztlich doch keiner komme – trotz Reservierung. Von einer Storno-Gebühr oder Ähnlichem hält Schnabel aktuell wenig.