11:15 Uhr

Reichsstraße in Donauwörth wird autofrei - auf Zeit

Plus Einmal im Monat wird es einen autofreien Samstag in der Reichsstraße geben. Was hinter dem Konzept steht und was geboten sein wird.

Von Barbara Wild

Die Reichsstraße soll attraktiver werden, die Menschen gerne kommen und lange bleiben – diesen Wunsch gibt es schon lange, nur für den Weg dorthin gibt es sehr unterschiedliche Ideen. Eine davon ist es den Autoverkehr aus „Schwabens schönster Einkaufsstraße“ zu holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

