vor 34 Min.

Einkaufswoche für Kinder

Aktion in den Dorfläden im Kreis

In diesem Jahr findet zum ersten Mal eine Einkaufswoche für Kinder in den Dorfläden im Landkreis Donau-Ries statt.

Bereits seit vier Jahren gibt es die beliebte regionale Einkaufswoche in den zehn Dorfläden in der Region. Nun ist es den Verantwortlichen wichtig, auch den Kindern die Notwendigkeit von regionalem Einkaufen näherzubringen. Dafür wird in diesem Jahr erstmals die Kindereinkaufswoche zum Schulstart durchgeführt. Vom Schulbeginn, am 8. September, bis zum folgenden Samstag erhalten alle Erstklässler kostenlos eine Jute- Einkaufstasche für Kinder mit leckerem und gesundem Inhalt. Die Aktion wird wieder in allen Dorfläden im Landkreis durchgeführt. Einzige Voraussetzung ist, dass die neue Schultüte mitgebracht wird, so Konversionsmanagerin Barbara Wunder.

Die Jute-Einkaufstasche für Kinder, bedruckt mit dem Slogan „I mog mein Dorfladen“, ist gefüllt mit vielerlei hilfreichen Dingen zum Schulstart. Neben Obst und einem süßen Inhalt erhalten die Kinder eine Buchstabensuppe sowie eine Broschüre für das gesunde Pausenbrot der AOK. Barbara Wunder dankte der Krankenkasse für die Unterstützung dieser Aktion. Als zusätzliches Zuckerl wird eine Überraschung von Landrat Stefan Rößle im Paket enthalten sein: „Ich freue mich über diese Aktion für alle Erstklässler und möchte ihnen einen tollen Start in eine neue und spannende Zeit ermöglichen!“. Die Eltern sollen während dieser Aktionswoche bewusst ihre Kinder zum Einkauf in den Dorfladen mitbringen, um ihnen den lokalen Einkauf im Dorfladen und die regionalen Produkte näher zu bringen.

Den Konsumenten ist heute die Herkunft der Produkte wichtiger denn je. Zahlreiche Studien bestätigen dies und zeigen eine Wandlung innerhalb der Gesellschaft hin zu bewussterem Einkaufen, gesünderen Lebensmitteln und dem Schutz der Umwelt. Landrat Stefan Rößle betont: „Gerade in der aktuellen Zeit wird deutlich, wie wichtig der lokale Einkauf vor Ort für die Region ist. Dies unterstützen wir mit der Einkaufswoche für Kinder in den Dorfläden ganz gezielt. Die regional erzeugten und vor Ort verkauften Produkte fördern die Wertschöpfung und haben aufgrund erheblich kürzerer Transportwege einen niedrigeren Energiewert. Dies unterstützt den Klimaschutz und den Erhalt von Landschaft und Artenvielfalt. Regionale Produkte in den Dorfläden sind dabei oftmals preiswerter als die Alternativen im Supermarkt und weisen eine deutlich höhere Qualität auf. Dies hat ein Einkaufsvergleich im Frühjahr 2020 gezeigt.“

