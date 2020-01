16:35 Uhr

Eisfreie Stromleitungen: Pilotprojekt bei Fünfstetten

Auf Leiterseilen an sechs Maststandorten einer nördlich von Donauwörth, beziehungsweise bei Fünfstetten verlaufenden Freileitung wurden Sensoren angebracht - im Bild als kleiner schwarzer Punkt am Leiterseil zu erkennen.

Ein deutschlandweit einmaliges Projekt startet nahe Fünfstetten. Wie ein Frühwarnsystem der Lechwerke Verteilnetz Störungen bei Eisbildung vermeiden soll.

Starke Eisbildung an den Leiterseilen einer Freileitung kann zum Problem werden: Löst sich eine kräftige Eisschicht, etwa durch einen starken Windstoß, kann ein Leiterseil in Schwingung geraten und weitere Leiterseile berühren oder ihnen so nahe kommen, dass es zu einem Stromüberschlag kommt.

Im Stromnetz kann dies dann zu einer Spannungsschwankung oder sogar einem Ausfall führen. Außerdem hängen Leiterseile bei Vereisung stärker durch. Bei sehr starker Eisbildung können die erforderlichen Sicherheitsabstände zu Objekten am Boden unterschritten werden.

Autarkes System

Die LEW Verteilnetz (LVN), Betreiber des Stromverteilnetzes in Bayerisch-Schwaben und Teilen Oberbayerns, testet nun gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM und Fraunhofer Institut für Elektronische Nanosysteme (Enas) das sensorgestützte Autarkes Stromsensorsystem (Astrose) deutschlandweit erstmalig zur Früherkennung von Vereisungen.

Dafür wurden auf Leiterseilen an sechs Maststandorten einer bei Fünfstetten verlaufenden Freileitung Sensoren angebracht: Sie messen Temperatur, Neigungswinkel sowie die Stromstärke eines Leiterseils. Über eine Richtfunkverbindung werden die Daten der Sensoren alle 15 Minuten an einen Rechner übertragen, der sie in einer Datenbank speichert und entsprechend aufbereitet.

Algorithmus im Einsatz

Ein Algorithmus prüft, ob die Daten auf eine Vereisung hindeuten. Das System gibt bei drohender Vereisung eine Warnmeldung ab, bei Überschreiten bestimmter Parameter wird ein Alarm ausgelöst. Die Hinweise des Systems laufen in der rund um die Uhr besetzten Netzleitstelle von LVN in Augsburg auf. Bei Bedarf können die diensthabenden Ingenieure Mitarbeiter der Betriebsstelle vor Ort informieren, die dann die Leiterseile vom Eis befreien.

Den Feldtest führen LVN und das Fraunhofer IZM auf einem rund 1,5 Kilometer langen Leitungsabschnitt einer 110-kV-Hochspannungsleitung nördlich von Donauwörth, nahe Fünfstetten durch. In dem Gebiet kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vereisungen an den Leitungen.

Monate im Herbst

Im Herbst 2019 wurden die Sensoren an den Leiterseilen montiert. Außerdem fand ein Systemlauf mit Testdaten statt, die das Auslösen einer Warnmeldung simulierten. Der eigentliche Feldtest selbst startet im Winter 2019/20 und läuft bis Frühjahr 2021.

Das Astrose-System wird bereits bei anderen Netzbetreibern für temperaturgeführtes Leiterseil-Monitoring eingesetzt: Hier geht es vor allem darum, den Durchhang von Leitungen bei hohen Temperaturen und hohen Stromstärken zu überwachen.

In dem Pilotprojekt mit Lechwerke Verteilnetz wird das System deutschlandweit erstmalig nun zur Früherkennung von Vereisungen eingesetzt.

„Wir bieten unseren Netzkunden eine im deutschland- und bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich hohe Versorgungsqualität. Darauf sind wir als Betreiber eines Stromnetzes in einer sehr ländlich strukturierten Region stolz“, sagt LVN-Geschäftsführer Josef Wagner. „Neben hohen Investitionen in die Infrastruktur sowie kontinuierlichen Leitungskontrollen und Ausastarbeiten sind es auch neue Technologien, die auf die hohe Versorgungsqualität einzahlen.“

