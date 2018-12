vor 36 Min.

Eisvergnügen vor dem Rainer Schloss

Was auf der Eislaufbahn in Rain vom 1. bis 20. Januar geboten ist

In ein „Winterwunderland“ mit Lichterzauber und viel Atmosphäre wird sich einmal mehr der Platz vor dem ehemals Kurfürstlichen Schloss in Rain verwandeln. Kaum ist die romantische Schlossweihnacht beendet, wird die 200 Quadratmeter große Kunsteislaufbahn aufgebaut und verspricht, mit allerlei Begleitprogramm und Verköstigung zu einer Attraktion zu werden.

Ab 1. Januar können sich dort wieder – heuer im dritten Jahr – Groß und Klein tummeln. Bis zum 20. Januar dauert das Programm. Die umweltfreundliche Bahn besteht aus Kunststoffplatten und ermöglicht auch an milden Wintertagen das Schlittschuhlaufen. Die Bahn ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist kostenlos

Der Eintritt ist für alle Besucher frei. Schlittschuhe können gegen Gebühr von drei Euro ausgeliehen und eigene Schlittschuhe gegen eine Gebühr von ebenfalls drei Euro geschliffen werden, um optimalen Fahrspaß zu garantieren. Dazu können Polarbär-Laufhilfen für die Kleinsten sowie Eishockey-Schläger ausgeliehen werden.

Und so sieht das Rahmenprogramm im Einzelnen aus:

Die Eishockey Spielzeiten für Kinder und Jugendliche sind jeweils samstags von 12 bis 13 Uhr.

Am Sonntag, 13. Januar, und am Sonntag, 20. Januar, ist von 15 bis 19 Uhr Kinder-Disco auf dem Eis.

Lange Eislaufnächte finden am Samstag, 12. Januar, und am Samstag, 19. Januar, statt. Für Jung und Alt ist die Bahn an diesen Abenden bis 22 Uhr geöffnet.

Betreut wird der Betrieb der Eisbahn inklusive Verleih und Schleifen der Schlittschuhe auch heuer wieder von der gemeinnützigen GmbH „Integra Soziale Dienste“. Deren Mitarbeiter sorgen zudem für das leibliche Wohl der Besucher. Es gibt während der Öffnungszeiten Kaffee, kalte Getränke, Glühwein, Punsch sowie warme und kalte Snacks. (dz)

