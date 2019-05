vor 33 Min.

Elektro-Flitzer als Alternative?

Das Fahren mit sogenannten E-Scooter ist seit Kurzem erlaubt. Der ADFC im Landkreis glaubt, dass sich die Verkehrsprobleme dadurch eher verschärften.

Von Manuel Wenzel

Mit diesem Wortungetüm dürften die wenigsten etwas anfangen können: Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. Viel wichtiger ist aber ohnehin, was sich hinter diesem kürzlich im Bundesrat verabschiedeten Gesetzesentwurf verbirgt. Denn nun sind sogenannte E-Scooter – also elektronisch betriebene Stehroller – in Deutschland erlaubt. Gefahren werden darf aber nur auf Radwegen. Gibt es keinen, dann müssen die Flitzer auf die Straße. Der Gehsteig ist tabu.

Prinzipiell sei es eine gute Sache, wenn neue Möglichkeiten der Mobilität genutzt werden können, sagt Udo Niemeyer. Er ist Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Allerdings müssten dafür auch die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Im Landkreis Donau-Ries gebe es einen hohen Anteil von gemischten Fuß- und Radwegen. Dort gehe es aktuell schon bisweilen recht eng zu, sagt Niemeyer.

Es braucht ein langfristiges Konzept

Diese Situation könnte sich mit E-Scootern noch verschärfen. Breitere Wege wären natürlich eine Option, um dem entgegenzuwirken. „Da bräuchte es ein langfristig angelegtes Konzept der Verkehrsführung mit baulichen Veränderungen, was aber sehr aufwendig wäre.“

Begegnen sich verschieden ausgestattete Verkehrsteilnehmer auf einem Weg, besteht laut Niemeyer freilich auch eine gewisse Gefahr. E-Scooter dürfen bis zu 20 Stundenkilometer schnell fahren – „das ist drei- bis viermal so schnell wie ein Fußgänger“, weiß der ADFC-Kreisvorsitzende. Hinzu kämen dann noch die Radler, die zum Teil ohnehin schon mit höchst unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs seien. Die meisten bringen laut Niemeyer 18 bis 24 „Sachen“ auf den Tacho, sportlichere Fahrer dagegen kommen auf bis zu 30 Stundenkilometer. „Da muss man sowieso schon gut aufpassen.“ Besonderheit bei den elektrisch betriebenen Flitzern seien die kleinen und schmalen Räder. „Das muss man schon auch beherrschen.“

Wer sich ein solches Gefährt zulegen will, der muss vor der Jungfernfahrt einiges beachten. Wie Udo Niemeyer erklärt, sei beispielsweise eine Versicherung notwendig. Ebenso braucht es ein Kennzeichen, eine Beleuchtung und eine Klingel. Fahren darf man ab dem Alter von 14 Jahren, ein Führerschein ist nicht notwendig. Ein Helm ist zwar nicht verpflichtend, wird von Experten aber empfohlen.

Ein Scooter für die letzten Meter zur Schule?

Niemeyer sieht die E-Scooter als Ergänzung zum ÖPNV. Jugendliche, die zur Schule etwa mit dem Zug pendeln , könnten sozusagen „die letzten Meter“ dorthin auf diese Weise zurücklegen. Dass der Verkehr dadurch künftig generell weniger und das Klima geschont wird, glaubt der ADFC-Mann nicht. „Das ersetzt ja kein Auto.“ Jemand, der zehn Kilometer zum nächsten Bahnhof fahren muss, dürfte sich für diese Strecke wohl fast immer für den Pkw entscheiden. „Das ist aber natürlich immer auch abhängig von der Infrastruktur und auch von den persönlichen Vorlieben.“In größeren Städten wie Augsburg werden derzeit Konzepte erstellt, die das Ausleihen von solchen Rollern ermöglichen sollen. „In Frankreich oder Spanien ist man davon aber wieder abgerückt“, sagt Niemeyer. Zu oft wurden die Flitzer nach dem Benutzen einfach achtlos auf den Boden geworfen.

Themen Folgen