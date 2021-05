Elias trommelt sich zum musikalischen Erfolg

Der 16-jährige Donauwörther hat jetzt beim „Austrian Drummer Awards“ gewonnen

Als der kleine Elias fünf Jahre alt wurde, war es vorbei mit der Ruhe im Hause Graminger in Donauwörth. Denn just an diesem Geburtstag bekam der Bub sein erstes Kinder-Schlagzeug geschenkt. Es war der Beginn einer großen musikalischen Leidenschaft – genährt durch das gleiche Hobby seines Vaters –, die ihn nun seit elf Jahren kontinuierlich verfolgt.

Inzwischen häufen sich die Trommeln, Becken, Toms und Hi-Hats und was sonst noch alles zur Ausstattung gehört. Im Keller haben die Eltern für Elias eine „Lärmzelle“ eingerichtet, wie es Vater Michael Graminger augenzwinkernd nennt. Ein kleiner Technikraum mit Mischpult gehört ebenfalls dazu. Das ist Elias’ Reich, in dem er sich austoben darf. Und er tut das mit beachtlichem Talent. Der vorläufige Höhepunkt seiner Laufbahn: Der 16-Jährige hat jüngst den ersten Platz des „Austrian Drummer Awards“ in seiner Altersgruppe belegt – mit Auszeichnung.

Elias freut sich über dieses überraschend gute Abschneiden. „Ich hab mir schon Chancen ausgerechnet“, erzählt er, „aber nicht unbedingt mit dieser Spitzen-Bewertung, denn unter den Mitbewerbern waren viele gute Leute.“ Die Konkurrenz kam aus Deutschland, Österreich und Indien, wie der Gymnasiast erzählt, der in Donauwörth zur Schule geht.

Elias hat für diesen Contest in seiner „Lärmzelle“ zwei Videos aufgenommen: ein Solostück, in dem er Freestyle spielt und ein sogenanntes Play along, bei dem er ein Playback („Just groove me“ von Dave Weckl) mit Schlagzeug rhythmisch vervollständigt. Wenig später hat der 16-Jährige eine zehnminütige Beurteilung der Jury bekommen mit eben jener besonderen Auszeichnung.

Erfahrungen hat der Teenager vor allem in der Band der Donauwörther Musical-Company machen dürfen, der er seit vier Jahren angehört. Auch in der Big Band der Schule ist er seit der fünften Klasse Mitglied. Und im Donauwörther „Doubles Starclub“ hatte er schon drei Mal die Ehre, Profimusiker mit seinen Drums zu unterstützen. Neben dem Hardrock-Gitarristen Frank Pané von Bonfire auf der Bühne zu sitzen oder die Sängerin und Gitarristin Yasi Hofer zu begleiten, war für Elias Graminger eine großartige Sache. „Das waren echte Highlights“, erinnert er sich.

Seit einigen Monaten lernt der 16-Jährige, der aus einer insgesamt musikalischen Familie stammt, auch noch Klavier und Marimbafon, denn er hat ehrgeizige Pläne: Er möcht aus seinem derzeitigen leidenschaftlichen Hobby einen wirklichen Beruf machen. „Ich bereite mich auf die Aufnahmeprüfung an der Pop-Akademie in Mannheim vor. Und irgendwann möchte ich in einer bekannten Band spielen und/oder meine eigene erfolgreiche Band gründen …“