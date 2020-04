00:30 Uhr

Emil Baumgärtner macht nun doch weiter

OGV Neudeggger Siedlung zeichnet zudem treue Mitglieder aus

Kurz bevor das Coronavirus das öffentliche Leben lahmlegte, ist der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neudegger Siedlung zur Mitgliederversammlung zusammengekommen. Im Sportheim Riedlingen bedankte der Vorsitzende Emil Baumgärtner sich „für ein erfolgreiches Jahr mit vielen Höhepunkten und Arbeitseinsätzen.“ Er wies darauf hin, wie viele Freizeitstunden der Verein vor allem dem Vorstand abverlangte, „wofür ich allen hier in der Öffentlichkeit nochmals Danke sagen möchte.“ Dank erntete auch die Sparkasse Donauwörth für ihre Gärtnertagspende.

Erstmals in zehn Jahren rutschte die Mitgliederzahl unter 500: 15 Mitglieder sind im vorigen Jahr gestorben, berichtete Baumgärtner. Doch es gab auch Neuzugänge, und so blickt der Verein mit nun 494 Mitgliedern optimistisch in die Zukunft. Geplant ist eine engere Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Nördlingen und dem Programm „100000 Bäume für den Landkreis Donau-Ries“, an dem sich der OGV mit den gepflanzten Bäumen für Neugeborene beteiligt.

Auch die jetzige Gartensaison hindurch dürften sich die günstig auszuleihenden Geräte wieder großer Beliebtheit erfreuen – Gerätewarte sind heuer Gaby Kapfer, Alexander Prestel und Karl Heinz Baumgärtner. Die Gäste begrüßten, dass Emil Baumgärtner sich bereit erklärte, die Vereinsführung ein weiteres Jahr zu übernehmen. „Im November hatte ich angekündigt, die Vorstandschaft aus gesundheitlichen Gründen abzugeben, doch in den letzten zwei Monaten hat sich mein Zustand wesentlich gebessert“, informierte Baumgärtner, „sodass ich bis zum Wahljahr 2021 weitermachen und dann offiziell aufhören werde.“

Positiv wurde auch aufgenommen, dass gleich fünf Mitglieder die 50-jährige Mitgliedschaft im OGV erreicht haben: außer Emil Baumgärtner selbst Heinz Witka, Siegfried Seitz, Franz Motzer und Alfred Biberacher. Zwölf Mitglieder machten die 40 Jahre voll, zehn die 25.

Ermutigende und lobende Grußworte steuerten im Rahmen der Versammlung Bürgermeister Josef Reichensberger und die neue Kreisvorsitzende Carola Schwab bei. Schwab stellte zudem die Arbeit des Kreisverbandes mit seinen für die Vereine relevanten Veranstaltungen vor. (pep)

Themen folgen