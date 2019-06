vor 41 Min.

Emotionen beim Abschied

Das Ferienland Donau-Ries gibt es seit 20 Jahren. Das wird gefeiert – mit ein wenig Abschiedsschmerz

Von Bernd Schied

Mit einem Festakt im Gasthaus Zur Wallfahrt in Wemding hat der Tourismusverein Ferienland Donau-Ries sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Gleichzeitig wurde der langjährige Geschäftsführer Günther Zwerger in den Ruhestand verabschiedet (siehe oben stehendes Interview).

Landrat Stefan Rößle blickte als Vereinsvorsitzender auf eine sehr positive touristische Entwicklung der Region zurück. Dies zeige sich nicht nur an den enorm gestiegenen Übernachtungszahlen in den Beherbergungsbetrieben, sondern auch an der hohen Akzeptanz des Vereins in den Städten und Gemeinden über die Landkreisgrenze hinweg.

Rößle verwies auf den Tourismus als einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Mit Übernachtungen und Tagesgästen fließe viel Geld in die Region, was sich an der Wertschöpfung von rund 170 Millionen Euro pro Jahr zeige. Die Einnahmen gingen in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen der Hotellerie, des Gastgewerbes, des Einzelhandels und im Bereich der Dienstleistungen.

Außerdem habe im Ferienland die über Jahre entwickelte Infrastruktur mit Rad- und Wanderwegen, Schlösser und Museen oder Parks und Gärten ein hohes Niveau erreicht. Einen hohen Stellenwert würden die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz einnehmen. Vor dem Hintergrund der Diskussion um die CO2-Bilanz biete das Ferienland mit seinen Naturerlebnisangeboten, aber auch Stadtbesichtigungen oder Museen klimaschonende Alternativen zu Flugreisen.

Wemdings Bürgermeister Martin Drexler, der Leiter der Nördlinger Tourist-Info, David Wittner und der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Bernhard Joachim waren sich einig, dass es vor allem Geschäftsführer Günther Zwerger mit seinem Engagement und seiner Professionalität gewesen sei, der die hervorragende Entwicklung des Tourismus im Donau-Ries-Kreis mitbestimmt habe.

Nach der Jubiläumsfeier wurde es emotional. Landrat Rößle räumte in seiner Laudatio ein, dass ihn der Abschied von einem seiner führenden Mitarbeiter persönlich sehr bewege. Zwerger sei es gewesen, der 1999 maßgeblich an der Gründung des Ferienlandes Donau-Ries mitgewirkt und später den Tourismus zu vielbeachteten Erfolgen geführt habe. Die Geologie mit dem ins Leben gerufenen Geopark Ries, die erste Wanderkarte, der kulinarische Aspekt mit dem Geopark, die einheitlichen Radwegebeschilderungen oder die Qualitätsoffensive Wandern – alles Themen, die auf Zwergers Initiativen zurückgingen.

Leidenschaft und Fachwissen habe Zwerger in seiner touristischen Netzwerkarbeit gezeigt, die stets darauf ausgerichtet gewesen sei, alle Interessen und Akteure an einen Tisch zu bringen und das bestmögliche Ergebnis für die Region zu erzielen.

„Deine Visionen, deine Beharrlichkeit beim Durchsetzen von Ideen, deine Fachkompetenz und deine vielfältigen Kontakte brachten unser Ferienland immer weiter voran, wodurch es auch über die Region hinaus großes Ansehen erwarb“, meinte der Landkreischef anerkennend. „Das Ferienland Donau-Ries wird immer mit deinem Namen verbunden sein.“

Günther Zwerger bedankte sich in seiner bescheiden-sympathischen Art für die anerkennenden Worte. Dank richtete er als erstes an seine Mitarbeiter, die ein „Super-Team“ seien und ganz entscheidend zu seinem erfolgreichen Wirken beigetragen hätten.

Themen Folgen