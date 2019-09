09:33 Uhr

Emus entlaufen - ein Vogel wird erschossen

Im Kaisheimer Ortsteil Bergstetten sind zwei Emus ausgebüxt. Einer musste erschossen werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei ausgewachsene Emus aus ihrem Gatter in Bergstetten entwischt. Während einer der exotischen Laufvögel von einem Straußenhalter im Bereich Otting im Laufe des Sonntags eingefangen werden konnte, blieb das andere Tier zunächst verschwunden.

Die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord haben bei dem Tier, das in ein Straßengehege in Otting gerannt war, einen Trick anwenden können. Sie stülpten dem Tier einen Socken über das Gesicht und konnten es so beruhigen, dass es nicht mehr weglief.

Zweiter Vogel wird erschossen

Da die Tiere gut zu Fuß sind, können sie auch weite Strecken überwinden. Bis nach Otting sind es von Bergstetten aus etwa 13 Kilometer. Emus können bis zu 40 Kilometer pro Stunde schnell sein. Allerdings ist es ihnen nicht möglich zu fliegen, dazu sind sie zu schwer.

Der zweite Emus ist laut Polizei Donauwörth schließlich am Montagmorgen in der Nähe von Warching gesichtet worden. Das ist eine Distanz von zwölf Kilometer. Nachdem ein herbeigerufener Tierarzt den Vogel nicht betäuben konnte, musste das Tier aus Sicherheitsgründen erschossen werden. Nach Angaben der Polizei bestand die Gefahr, das 80 Kilo schwere Tier könnte auf die Straße laufen und dort Autofahrer gefährden. (dz)

