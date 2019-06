14:42 Uhr

Ende des Ankerzentrums in Donauwörth: Wo die Flüchtlinge dann wohnen

Das Ankerzentrum in Donauwörth wird zum Jahresende aufgelöst. Wo die Flüchtlinge dann untergebracht werden, ist nun klar.

Die Ankereinrichtung Donauwörth wird zum 31. Dezember 2019 geschlossen. Wie die Flüchtlinge dann im neuen Jahr untergebracht werden, hat die Regierung von Schwaben jetzt erstmalig erläutert.

Künftig sollen anreisende Asylbewerber rund um die Uhr in einem neuen Behördenzentrum in der Stadt Augsburg aufgenommen und dort für maximal drei Tage zur Durchführung der ersten Verfahrensschritte des Asylverfahrens untergebracht werden. In dem Behördenzentrum in der Aindlinger Straße werden die Ankerverwaltung der Regierung von Schwaben, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Zentrale Ausländerbehörde, eine Zweigstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg sowie die Flüchtlings- und Integrationsberatung vertreten sein. Daneben wird in der Einrichtung rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst anwesend sein.

Unterbringung in Augsburg, Mering, Neu-Ulm und Kempten geplant

Vom Behördenzentrum aus werden Asylsuchende entweder in eine andere für sie zuständige Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet oder zur weiteren Durchführung ihres Asylverfahrens in eine der schwäbischen Unterkunfts-Dependancen verlegt. Zu diesem Zweck ist neben den beiden bereits bestehenden Augsburger Unterkunfts-Dependancen die Inbetriebnahme weiterer Unterbringungskapazitäten in Mering, Neu-Ulm, Augsburg und Kempten geplant. Mit diesen Einrichtungen lässt sich der Wegfall der Bewohnerplätze des Donauwörther Standortes von etwa 850 soweit kompensieren, dass auch künftig die im Regierungsbezirk Schwaben ankommenden Asylbewerber untergebracht werden können.

Die Auflösung des Donauwörther Standortes wird schrittweise bis zum Jahresende erfolgen. (pm)

