vor 3 Min.

Endlich: Das erste größere Konzert nach Corona

Plus Nach dem Corona-Lockdown mit vielen Einschränkungen gibt es nun das erste größere Konzert. In Mertingen tritt das Opernstudio im Freien auf, begleitet von Sonnenschein, Regen und dem dankbaren Applaus des Publikums.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Der doppelte Regenbogen spannte sich fast zum Abschluss des Konzertes versöhnlich über den östlichen Himmel – als wollte er sagen: Es war doch alles wunderbar. Und kein Einziger war gegangen, als es nach halber Zeit zu regnen begonnen hatte – alle waren sie viel zu beglückt. Da gab es dann eine Mezzosopranistin unter gelbem Regenschirm mit der Arie der Dalila „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ (Camille de Saint-Saëns, „Samson et Dalila“), das berühmte Duett aus den „Perlenfischern“ (Jules Massenet) von zwei grandiosen Sängern im sonnendurchfluteten Schnürlregen, ein klatschnasser, liebeglühender Don José (Georges Bizet, „Carmen“). Die jungen Sängerinnen und Sänger waren herzzerreißend und überwältigend in ihrer Freude, wieder vor einem so dankbaren, so hingerissenen Publikum auftreten zu dürfen: Gelebtes Entzücken auf beiden Seiten!

Es war ein unvergesslicher Abend – gerade in seiner Unvollkommenheit. Ein ausgehungertes Publikum – die möglichen 100 Sitzplätze waren in einem halben Tag ausverkauft – und junge Sängerinnen und Sänger, die sich ihrer Musik mit Leib und Seele hingegeben haben: für sie der erste Auftritt vor Publikum seit Ende Februar. Und so trafen sie im Grün des Mertinger Amphitheaters aufeinander: im Freien, im vorgeschriebenen Abstand. Ein Picknickkonzert à la „Glyndbourne“, die erfahrenen Klassikfans hatten sich entsprechend ausgerüstet.

Gerne harrte das Publikum in Mertingen auch bei Regenschauer aus, um das lange vermisste Erlebnis eines Livekonzerts genießen zu können. Strenge Corona-Maßnahmen mussten eingehalten werden, aber die Musik versöhnte.

Kein Frack, kein Abendkleid, keine Stöckelschuhe im ersten Livekonzert mit klassischer Musik in Nordschwaben – ach was, in ganz Schwaben, jetzt, in der Corona-Zeit. Mit einem ausgetüftelten Schutz- und Hygienekonzept, aufs Beste beraten von Landrats- und Gesundheitsamt. Ein Konzert, wie es sie, hoffentlich auch in Zukunft wieder, auch in Mertingen, geben muss. Und eben kein „trockener“ Abend – die Interpreten stürzten sich also mit Herzblut und großartigen Stimmen ins teils feuchte Konzerterleben.

Tobias Truniger, Leiter des Opernstudios und launig jeweils kurz einführend, war, wie er eingestand, sehr berührt zu erleben, wie sehr die Bühne die Welt für seine jungen Ausnahmesänger ist. Ügulccan Yilmaz, Daria Proszek, George Virban, Juliana Zara, Andres Agudelo, Christian Valle, Caspar Singh, Noa Beinart, Markus Suikhonen und Mirjam Meszak: alle mit großen, vielversprechenden Stimmen. Die letzten vier verlassen das Opernstudio – Beinart geht an die Wiener Staatsoper, Suikhonen an die Staatsoper Hannover, Meszak und Singh wechseln ins Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Die anderen kommen im Herbst wieder.

Kürzeres Programm, weil weniger Interpreten auf die Bühne dürfen

Das Programm – kürzer als sonst, ohne Ensembleszenen, weil die Zahl der Interpreten auf der Bühne beschränkt ist – Arien und Duette also. Ein angetrunkener Nemorino (Gaetano Donizetti, „L’elisir d’ amore), ein in stupender Höhe schwelgender Hoffmann mit „Klein Zack“ (Jacques Offenbach, „Hoffmanns Erzählungen“); triumphale Höhen auch bei den Damen – und noch vieles mehr. Aber welch emotionaler Hörgenuss, die hochkarätige, leidenschaftlich glühende Musik live zu erleben! Musik, die alle Sinne anspricht, ins Herz eindringt, unendliche Freude erzeugt. Hoffnung auf bessere Zeiten, auf einen Anschein von Normalität.

Dieses Erleben kann die beste DVD, der beste Film, die beste Rundfunkübertragung nicht generieren. Es schweißt die Zuhörer zu einem einzigen, in sehnsuchtsvollem Fühlen atmenden Organismus zusammen. Leuchtende Blicke, auch wenn der Klappstuhl ein wenig unbequem, die Picknickdecke zu klein, der Abend zu feucht ist. Alles ist vergessen vor diesem leider viel zu kurzen Moment erfüllter Sehnsucht nach Schönheit, nach Musik. Der glückliche Ewigkeiten verspricht. Wenn es denn eines Beweises bedurft hätte: Dieses Konzert hat bewiesen, welche Kraft der Kunst innewohnt.

Themen folgen