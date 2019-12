23.12.2019

Endlich: Der Bahnhof wird saniert

So nah und doch so fern – das Airbuswerk und der Bahnhof.

Auch Durchstich zu Airbus anvisiert

Man traute seinen Ohren kaum bei einem Termin, bei dem es eigentlich um eine bloße Information zur Zugänglichkeit des Donauwörther Bahnhofs für ältere und behinderte Menschen ging. Vertreter der Deutschen Bahn kündigten Anfang September die seit Jahren und Jahrzehnten erwartete Sanierung des nordschwäbischen Verkehrsknotens an. Die Sanierung hin zur Barrierefreiheit wird demnach im Frühjahr 2020 beginnen.

Nach neuesten Planungen der DB soll der Ausbau nach vier Jahren abgeschlossen sein. Der Wermutstropfen dabei: In diesem Zeitraum werde es, sagten die DB-Vertreter im Stadtrat, zwischen März 2021 und Ende Februar 2022 eine Baupause geben. Sie begründeten dies mit anderen wichtigen Projekten rund um München, die in dieser Zeit anstünden und nicht geschoben werden könnten. Der Bahnverkehr soll in der Bauphase weiterrollen, es könne aber dann „Fahrplanabweichungen“ geben. Ein Durchstich soll zudem kommen. Wann? Das steht noch in den Sternen. (dz)

